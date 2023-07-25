Євросоюз збільшить виробництво боєприпасів та ракет для України

ЄС виділить 500 млн євро для збільшення своїх виробничих потужностей

У неділю 23 липня набув чинності регламент «Акт на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), покликаний прискорити постачання військової допомоги Україні і допомогти країнам-членам ЄС поповнити свої запаси. Відповідне рішення оприлюднено в офіційному журналі ЄС.

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Як зазначається, ASAP має на меті збільшити виробничі потужності Європейського союзу, щоб вирішити проблеми з браком оборонної продукції. Зокрема, йдеться про артилерійські боєприпаси, ракети та їхні компоненти.

План ЄС передбачає фінансування в розмірі 500 млн євро. Процедура узгодження регламенту між Європейським парламентом і Радою Євросоюзу завершилась 20 липня.

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Зазначимо, «Акт на підтримку виробництва боєприпасів» є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

Нагадаємо, 7 липня Рада Євросоюзу та Європарламент погодили проєкт регламенту «Акту на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік.

Раніше повідомлялося, що Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема.