Україна отримає системи виявлення російських безпілотників

Японія надасть Україні нелетальне спорядження

Японія поставить Україні нелетальне спорядження. Маються на увазі системи виявлення БПЛА. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіди, передає 47news.

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Політик заявив, що використає $30 мільйонів, виділених із фондів НАТО, на надання Україні нелетального обладнання, наприклад систем виявлення безпілотних літальних апаратів.

«Партнери, які поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, повинні й надалі зміцнювати свої зв'язки», – сказав Кісіда.

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Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена тривають негласні дебати щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Atacms.

До слова, уряд Великої Британії схвалив черговий пакет допомоги Україні. Крім того, Сполучене Королівство та країни «Великої сімки» нададуть новий транш військової підтримки.