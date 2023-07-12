Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна отримає системи виявлення російських безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримає системи виявлення російських безпілотників
Обладнання, яке хоче передати Японія, допоможе ЗСУ виявляти ворожі безпілотники
фото з відкритих джерел

Японія надасть Україні нелетальне спорядження

Японія поставить Україні нелетальне спорядження. Маються на увазі системи виявлення БПЛА. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіди, передає 47news.

Політик заявив, що використає $30 мільйонів, виділених із фондів НАТО, на надання Україні нелетального обладнання, наприклад систем виявлення безпілотних літальних апаратів.

«Партнери, які поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, повинні й надалі зміцнювати свої зв'язки», – сказав Кісіда.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена тривають негласні дебати щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Atacms.

До слова, уряд Великої Британії схвалив черговий пакет допомоги Україні. Крім того, Сполучене Королівство та країни «Великої сімки» нададуть новий транш військової підтримки.

Теги: Японія допомога ЗСУ безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряним силам вдалося збити 22 ворожі дрони
Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти
Вчора, 08:49
Іранський дрон-камікадзе «Шахед» виявився ключовою зброєю Росії у війні проти України
Де Росія бере «Шахеди». Інтерв’ю з розслідувачем, який викрив фабрику у Татарстані Інтерв’ю
Вчора, 08:15
Франція виступає проти відкриття офісу НАТО у Японії
Франція блокує відкриття офісу НАТО в Японії: названо причину
8 липня, 22:55
РФ атакувала Україну дронами з південно-східного напрямку
ЗСУ назвали кількість знищених уночі «Шахедів»
7 липня, 08:13
Уламки одного з безпілотників упали на авто
Нічна атака «Шахедів» на Дніпропетровщину: є смертельні наслідки (фото)
7 липня, 07:52
Унаслідок російської атаки на Суми одна людина загинула, 16 поранені
Атака безпілотників на Суми. Ексголова ОВА заявив, що трагедії можна було уникнути      
3 липня, 19:49
Ворог атакував Київ дронами Shahed
Нічна атака на столицю: влада повідомила подробиці
2 липня, 03:41
РФ атакувала Миколаїв і Запоріжжя ракетами з С-300
Вибухи в українських містах і новий пакет військової допомоги від Німеччини: головне за ніч
30 червня, 07:21
«Шахеди» були збиті на підльоті до Харкова
Нічні вибухи у Харкові: мер розкрив деталі
15 червня, 08:04

Політика

Воллес різко відреагував на критику Зеленського щодо союзників
Воллес різко відреагував на критику Зеленського щодо союзників
Україна отримає системи виявлення російських безпілотників
Україна отримає системи виявлення російських безпілотників
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
«Плювок в обличчя українським військовим»: Bild про позицію НАТО
«Плювок в обличчя українським військовим»: Bild про позицію НАТО
Столтенберг повідомив, чим займатиметься Рада Україна-НАТО
Столтенберг повідомив, чим займатиметься Рада Україна-НАТО
КНДР знайшла причину, чому Україна має відмовитись від касетних боєприпасів
КНДР знайшла причину, чому Україна має відмовитись від касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
11K
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
11K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
7150
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)
6424
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
5378
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше

Новини

РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту