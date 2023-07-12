Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії: що туди входить

Британський уряд виділив 65 млн доларів на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні

Уряд Великої Британії схвалив черговий пакет допомоги Україні. Крім того, Сполучене Королівство та країни «Великої сімки» нададуть новий транш військової підтримки. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, британський уряд виділив 65 млн доларів на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.

До того ж у межах нового траншу підтримки Британія та члени G7 нададуть на потреби Збройних сил України тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення. Ця програма фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні.

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Передбачається, що всі члени G7 підпишуть спільну декларацію, у якій буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.

«Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу», – зауважив прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

Нагадаємо, Велика Британія планує розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах у серпні. Стажування мають пройти 20 військових.