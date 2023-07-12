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Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії: що туди входить

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії: що туди входить
Велика Британія виділила новий пакет допомоги для України
фото: Pixabay

Британський уряд виділив 65 млн доларів на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні

Уряд Великої Британії схвалив черговий пакет допомоги Україні. Крім того, Сполучене Королівство та країни «Великої сімки» нададуть новий транш військової підтримки. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, британський уряд виділив 65 млн доларів на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.

До того ж у межах нового траншу підтримки Британія та члени G7 нададуть на потреби Збройних сил України тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення. Ця програма фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні.

Передбачається, що всі члени G7 підпишуть спільну декларацію, у якій буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.

«Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу», – зауважив прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. 

Нагадаємо, Велика Британія планує розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах у серпні. Стажування мають пройти 20 військових. 

Теги: Велика Британія допомога ЗСУ Велика сімка

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