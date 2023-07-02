Нічна атака на столицю: влада повідомила подробиці

Охоронці неба відбили всі ворожі напади на місто

У ніч на 2 липня росіяни атакували Київ безпілотниками, попередньо, типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів. Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу!», – заявив він.

Інформація щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходила. Дані уточнюються.

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Нагадаємо, цієї ночі в Києві прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги.

Як повідомлялося, повітряна тривога вночі 2 липня в Києві та області тривала з 2:25 до 3:21. Також небезпека спостерігалася в низці центральних, східних, південних і північних регіонів.

Раніше цієї ночі на Миколаївщині та в Запорізькій області пролунали вибухи. У регіонах працювали сили протиповітряної оборони.