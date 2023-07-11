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Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти
Повітряним силам вдалося збити 22 ворожі дрони
фото з відкритих джерел

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів

У ніч проти 11 липня російські окупаційні війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України. Намагалися атакувати зерновий термінал одного з портів Одещини . Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу Shahed-136.  Підступний план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини сили протиповітряної оборони не дали реалізувати», – зазначили військові.

Також Повітряні сили наголосили, що їм вдалося збити 22 ворожі дрони. «Два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також на світанку 11 липня на підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони.  Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, якими окупанти атакували столицю.

До слова, у ніч на 11 липня у південних, центральних і східних областях України оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними дронами. 

Крім того, цієї ночі в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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Теги: Одещина військові безпілотник ворог

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