Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів

У ніч проти 11 липня російські окупаційні війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України. Намагалися атакувати зерновий термінал одного з портів Одещини . Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу Shahed-136. Підступний план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини сили протиповітряної оборони не дали реалізувати», – зазначили військові.

Також Повітряні сили наголосили, що їм вдалося збити 22 ворожі дрони. «Два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, також на світанку 11 липня на підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони. Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, якими окупанти атакували столицю.

До слова, у ніч на 11 липня у південних, центральних і східних областях України оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними дронами.

Крім того, цієї ночі в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.