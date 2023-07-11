Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти
Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів
У ніч проти 11 липня російські окупаційні війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України. Намагалися атакувати зерновий термінал одного з портів Одещини . Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
«З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу Shahed-136. Підступний план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини сили протиповітряної оборони не дали реалізувати», – зазначили військові.
Також Повітряні сили наголосили, що їм вдалося збити 22 ворожі дрони. «Два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, також на світанку 11 липня на підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони. Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, якими окупанти атакували столицю.
До слова, у ніч на 11 липня у південних, центральних і східних областях України оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними дронами.
Крім того, цієї ночі в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
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