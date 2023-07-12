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В адміністрації Байдена обговорюється надання Україні Atacms – NYT

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В адміністрації Байдена обговорюється надання Україні Atacms – NYT
Ракета Atacms
фото: Wikimedia Commons

У Пентагоні досі панує думка, що Україні нині не потрібні Atacms

В адміністрації президента США Джо Байдена тривають негласні дебати щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Atacms. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела серед офіційних посадових осіб США і Європи.

Як зазначається, ракети містяться на складах Пентагону в обмеженій кількості та зарезервовані для інших цілей.

Джерела видання розповіли про негласні дебати всередині адміністрації Байдена щодо того, чи відправляти Україні хоча б кілька керованих ракет класу «земля-земля», які зарезервовані для інших військових планів, зокрема на Корейському півострові.

Водночас у Пентагоні досі притримуються думки, що Україні нині не потрібні Atacms, які могли б досягати тилу ворога, зокрема в Росії та окупованому Криму.

За даними NYT, Франція, як і Сполучені Штати, також раніше виключала можливість надання Україні ракет більшої дальності через побоювання, що їх можна застосувати для ураження цілей на території РФ, що призведе до ескалації конфлікту. Однак учора французький президент Еммануель Макрон оголосив, що Париж надасть ЗСУ ракети SCALP.

Нагадаємо, члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, у якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms. Згодом комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 щодо негайного надання Україні ракет Atacms.

До слова, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні змінили тональність, коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати Америки все ще розглядають питання надання Україні далекобійних ракет Atacms.

Читайте також: Чим атакує Україна. Потужний американський арсенал для контрнаступу
Теги: США ракета допомога ЗСУ

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