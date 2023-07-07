Нічна атака «Шахедів» на Дніпропетровщину: є смертельні наслідки (фото)

Уламки одного з безпілотників упали на авто

Уночі над Дніпропетровщиною знищено шість ворожих ударних безпілотників

У ніч на 7 липня Росія атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе «Шахед». Шість безпілотників були збиті захисниками з Повітряного командування «Схід». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Уламки одного з безпілотників упали на авто, яке їхало по трасі. Два чоловіки загинули.

Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили.

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«Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв. м та сягало чотириметрової висоти. Його ДСНСники вже приборкали. Ніхто не постраждав», – розповів Лисак.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди не постраждали.

Як повідомлялося, сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.