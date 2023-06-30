Вибухи в українських містах і новий пакет військової допомоги від Німеччини: головне за ніч
РФ атакувала Україну «Шахедами» і балістикою
Цієї ночі російські загарбники атакували південь і схід України безпілотниками «Шахед» та ракетами з зенітно-ракетних комплексів С-300. Небезпека фіксувалася у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. У Миколаєві лунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Під обстріл балістики також потрапило і Запоріжжя. Водночас ЗМІ провели експеримент і виявили, що попри невдалу спробу держперевороту в РФ, приватна військова кампанія «Вагнера» досі вербує найманців для війни в Україні. Крім того, німеччина виділила новий пакет військової допомоги для наших Збройних сил. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 30 червня, щоб ви були в курсі головних подій.
Атака дронів і балістики на українські міста
У ніч на 30 червня російські загарбники атакували південь і схід України безпілотниками «Шахед», а також ракетами з С-300. Небезпека фіксувалася у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Повітряні сили повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Крім того, військові заявляли про обстріл Запоріжжя балістикою.
Водночас у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, окупанти атакували ракетами з С-300. Ворожу ціль збито над Миколаєвом. На території міста впали уламки, через що виникла пожежа. Вогонь охопив 20 кв. м трави та дах житлового будинку, однак займання швидко загасили. Обійшлося без жертв.
«Вагнер» досі вербує найманців
Попри невдалу спробу держперевороту в РФ та передислокацію в Білорусь, приватна військова кампанія «Вагнера» досі вербує найманців по всій Росії. Про це повідомляє BBC.
Журналісти видання зв’язалися з десятком центрів вербування «Вагнера» в РФ. Вони повідомляли, що звертаються на прохання брата, і цікавились можливістю приєднатися до ПВК, щоб воювати в Україні.
Усі центри вербування відповіли їм, що працюють у звичному режимі. При цьому наголосили, що новобранці укладають контракти безпосередньо з ПВК «Вагнер», а не з міністерством оборони РФ.
Байден може схвалити відправку касетних боєприпасів Україні
Адміністрація президента США Джо Байдена невдовзі може схвалити відправку касетних боєприпасів Україні. Напередодні вона отримала листа з таким закликом від двопартійної групи американських законодавців. Про це пише CNN.
«Адміністрація Байдена наполегливо розглядає можливість схвалення передачі спірних боєголовок касетних боєприпасів в Україну», – заявили виданню кілька людей, обізнаних у справі.
Новий пакет військової допомоги від Німеччини
Німеччина 29 червня оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Про це йдеться на сайті уряду країни.
Новий пакет допомоги включає:
- одну радіолокаційна станція середнього радіуса дії TRML-4D;
- три мости для мостоукладача BEAVER;
- дві машини прикордонної охорони;
- 16 вантажівок Zetros.
Переговори про членство України в ЄС можуть початися в грудні
Європейський парламент хоче, щоб Європейський союз розпочав серйозні переговори щодо заявки України на членство в ЄС вже в середині грудня цього року. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, передає Politico.
«Ми повинні виконати свої обіцянки щодо відкриття переговорів. Зусилля України щодо реформ були надзвичайними, навіть і особливо під час війни. Якщо критерії реформи були достатньо виконані, ми маємо відреагувати», – наголосила вона.
Мецола зазначила, що залишається оптимісткою в цьому питанні і вірить, що переговори щодо заявки України на членство в ЄС можуть початися цьогоріч.
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