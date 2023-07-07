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ЗСУ назвали кількість знищених уночі «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ назвали кількість знищених уночі «Шахедів»
РФ атакувала Україну дронами з південно-східного напрямку
фото з відкритих джерел

Уночі Росія випустила по Україні 18 «Шахедів»

У ніч на 7 липня російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Загалом зафіксовано пуски 18 «Шахедів». Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

«У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних сил знищено 12 ударних БпЛА Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.

ЗСУ назвали кількість знищених уночі «Шахедів» фото 1

Як повідомлялося, у ніч на 7 липня над Дніпропетровщиною було збито шість дронів-камікадзе «Шахед». Уламки одного з безпілотників упали на авто, яке їхало по трасі. Два чоловіки загинули. Один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа.

Теги: росія окупанти війна тероризм безпілотник

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