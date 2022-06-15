Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню – офіційно

Берлін таки вирішив надати зброю

Голова Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Україні буде передано реактивні системи залпового вогню Mars. Про це вона повідомила під час зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО, повідомляє Bild.

Зустріч відбувається в Брюсселі, Київ на ній представляють очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

Раніше стало відомо, що німецький уряд анонсує передачу трьох реактивних систем залпового вогню Україні. Раніше планувалося постачання чотирьох одиниць такої техніки.

При цьому постачання РСЗВ Mars II заплановано на серпень-вересень. Українські військові ще мають навчитися керувати новою технікою.

Також наголошується, що нові Mars II значно посилять українську армію, бо за їхньою допомогою можна швидко знищувати артилерію ворога.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що Німеччина надасть Україні обіцяні системи протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню не раніше листопада чи грудня.

Раніше стало відомо, коли німецькі гаубиці таки доїдуть до України: пояснення міністерки оборони.

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