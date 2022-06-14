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    Політика

    Коли німецькі гаубиці таки доїдуть до України: пояснення міністерки оборони

    12 німецьких гаубиць відправляться до України відразу після завершення навчання українських військових - Коли німецькі гаубиці таки доїдуть до України: пояснення міністерки оборони
    12 німецьких гаубиць відправляться до України відразу після завершення навчання українських військових
    фото: Вікіпедія

    Українські військові скоро завершать процес навчання на Panzerhaubitzen 2000

    Україна отримає німецькі гаубиці Panzerhaubitzen 2000 уже найближчим часом. Про терміни передачі цього озброєння Збройним силам України заявила журналістам міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

    За словами очільниці німецького міноборони, терміни постачання гаубиць пов’язані із навчанням українських військових використовувати цю військову техніку.

    Ламбрехт зазначила, що процес навчання скоро завершиться, і після цього Panzerhaubitzen 2000 відразу ж будуть передані на потреби ЗСУ.

    При цьому чиновниця зауважила, що ні дат, ні шляхів транспортування військової техніки до України вона не буде називати, бо «гаубиці та ті, хто лкеруватиме ними в бойових умовах, мають безпечно дістатися до України».

    Нагадаємо, що Німеччина почала тренувати військовослужбовців ЗСУ на гаубицях Panzerhaubitzen 2000 у середині травня.

    Усього Україна має отримати від Німеччини 12 самохідних гаубиць.

    А 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.

    Читайте також: Шольц пояснив, чому Німеччина затримує постачання зброї Україні
    Теги: Німеччина зброя війна Україна озброєння
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    Коли німецькі гаубиці таки доїдуть до України: пояснення міністерки оборони