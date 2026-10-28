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Українець уперше очолив Парламентську асамблею ОБСЄ: хто ним став

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Українець уперше очолив Парламентську асамблею ОБСЄ: хто ним став
Окремо Потураєв відзначив роль Сил оборони України, без боротьби яких, за його словами, це призначення було б неможливим
фото: кадр з відео

Нардеп Микита Потураєв подякував Силам оборони та пообіцяв не підвести українців

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв повідомив про вступ на посаду президента Парламентської асамблеї ОБСЄ. За його словами, представник України вперше очолив цю міжнародну парламентську інституцію. Про це Потураєв заявив під час засідання Верховної Ради, пише «Главком».

Депутат запросив до себе нинішніх і колишніх членів української делегації в ПА ОБСЄ та подякував їм за спільну роботу. Він наголосив, що в асамблеї українські представники діяли єдиною командою незалежно від політичної належності.

Окремо Потураєв відзначив роль Сил оборони України, без боротьби яких, за його словами, це призначення було б неможливим.

«Саме тому я сприймаю свій мандат насамперед як мандат, отриманий від вас. Присягаюся, я вас не підведу», – сказав народний депутат.

Микита Потураєв – народний депутат України від партії «Слуга народу». Він працює у Верховній Раді та представляє Україну в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

ПА ОБСЄ об’єднує парламентарів держав-учасниць організації та є майданчиком для обговорення питань безпеки, демократії, прав людини й міжнародної співпраці. 

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп порушив багаторічну традицію міжнародного спостереження за американськими виборами. Його адміністрація вперше за 24 роки не запросила представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) для моніторингу проміжних виборів до Конгресу.

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Теги: ОБСЄ партія Слуга народу Микита Потураєв Європа

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