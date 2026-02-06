ОБСЄ озвучила Україні та Росії три блоки пропозицій

Організація очікує на офіційний фідбек Києва і Москви через постійні місії у Відні

Голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Швейцарія Ігнаціо Кассіс повідомив, що організація представила Україні та Росії три групи ідей і наразі очікує на їхню відповідь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ голови ОБСЄ за підсумками зустрічей.

За його словами, і Києву, і Москві були представлені три «абсолютно однакові» групи ідей. Перша з них стосується дискусії про архітектуру безпеки Європи у контексті тенденції з боку США до зменшення відповідальності в цій сфері. Друга група ідей присвячена ролі ОБСЄ під час можливого мирного процесу та після укладення перемир’я між Росія та Україна. «Ми маємо експертизу, ми маємо досвід, і, звичайно, ми дуже добре знаємо, що існує недовіра через колишній досвід у спостережної місії кілька років тому», – зазначив Кассіс.

Третя група ідей, за його словами, стосується реформування ОБСЄ як організації, зокрема необхідності бути більш відкритою до діалогу та взаємного слухання, а не зосереджуватися на односторонніх позиціях. «Обидві сторони були відкриті до обговорення цих ідей, і зараз ми чекаємо на відгуки щодо них. Звичайно, ми обговорили це разом, але тепер вони мають подумати над цим, обговорити це всередині, а потім нададуть відгук через свої місії тут, у Відні, щоб організація могла функціонувати», – сказав глава ОБСЄ.

Раніше в ОБСЄ після візиту Кассіса до України заявили, що представили Києву інструменти для підтримки миру після припинення бойових дій. У Москві голова ОБСЄ провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.