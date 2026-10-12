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Удари по датацентрах у РФ призвели до падіння активності навколо проросійської партії «Альтернатива для Німеччини»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удари по датацентрах у РФ призвели до падіння активності навколо проросійської партії «Альтернатива для Німеччини»
Здеховський: Російські дата-центри зазнають ударів, і онлайн-активність навколо «Альтернативи для Німеччини» (AfD) різко падає
фото з відкритих джерел

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) займає різко критичну та ворожу позицію щодо України

Євродепутат Томаш Здеховський звернув увагу на різке зменшення онлайн-активності навколо німецької партії «Альтернатива для Німеччини» після ураження об'єктів цифрової інфраструктури в РФ. Про це пише «Главком».

Политик іронічно прокоментував ситуацію, зауваживши, що декларований «патріотизм» зник разом із втратою зв'язку з російською територією.

Удари по датацентрах у РФ призвели до падіння активності навколо проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» фото 1

Удари припали на дата-центри компанії «Яндекс», після чого зафіксовані графіки демонструють стрімке скорочення бот-трафіку з цієї мережі. 

Як відомо, вночі 11 жовтня у Володимирській області Росії пролунала серія вибухів. У місті Володимир було уражено датацентр компанії «Яндекс». Об'єкт із потужністю 50 МВт, розрахований на 2 880 IT-стійок, є критичним елементом інфраструктури російського технологічного гіганта.

Унаслідок ураження центру обробки даних у зонах доступності Yandex Cloud зафіксовано масштабний технічний колапс.

Нагадаємо, німецькі партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) та Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) планують спільно ухвалити резолюцію в парламенті федеральної землі Саксонія-Ангальт. Документ передбачає заклик до припинення військової та фінансової підтримки України, а також скасування економічних обмежень проти Росії. 

Згідно з проєктом резолюції, депутати земельного парламенту мають визнати неефективними санкційну  політику щодо Москви, постачання озброєння та фінансову допомогу Києву. Для розгляду відповідної ініціативи планують провести спеціальне засідання ландтагу.

Теги: Яндекс датацентр Німеччина Європа

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Політика

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