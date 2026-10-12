Здеховський: Російські дата-центри зазнають ударів, і онлайн-активність навколо «Альтернативи для Німеччини» (AfD) різко падає

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) займає різко критичну та ворожу позицію щодо України

Євродепутат Томаш Здеховський звернув увагу на різке зменшення онлайн-активності навколо німецької партії «Альтернатива для Німеччини» після ураження об'єктів цифрової інфраструктури в РФ. Про це пише «Главком».

Политик іронічно прокоментував ситуацію, зауваживши, що декларований «патріотизм» зник разом із втратою зв'язку з російською територією.

Удари припали на дата-центри компанії «Яндекс», після чого зафіксовані графіки демонструють стрімке скорочення бот-трафіку з цієї мережі.

Як відомо, вночі 11 жовтня у Володимирській області Росії пролунала серія вибухів. У місті Володимир було уражено датацентр компанії «Яндекс». Об'єкт із потужністю 50 МВт, розрахований на 2 880 IT-стійок, є критичним елементом інфраструктури російського технологічного гіганта.

Унаслідок ураження центру обробки даних у зонах доступності Yandex Cloud зафіксовано масштабний технічний колапс.

Нагадаємо, німецькі партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) та Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) планують спільно ухвалити резолюцію в парламенті федеральної землі Саксонія-Ангальт. Документ передбачає заклик до припинення військової та фінансової підтримки України, а також скасування економічних обмежень проти Росії.

Згідно з проєктом резолюції, депутати земельного парламенту мають визнати неефективними санкційну політику щодо Москви, постачання озброєння та фінансову допомогу Києву. Для розгляду відповідної ініціативи планують провести спеціальне засідання ландтагу.