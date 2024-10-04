Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями

Колишній генеральний секретар НАТО зазначив, що у випадку України існують способи розв'язати проблему застосування статті про колективну безпеку

Єнс Столтенберг вважає, що Україна має реальні шанси на вступ до Альянсу, навіть якщо частина її територій залишиться під окупацією. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Столтенберг навів приклад Японії, яка має гарантії безпеки від США, але вони не поширюються на Курильські острови, що залишаються під контролем Росії, хоча Японія вважає їх своєю територією. Він також згадав Західну Німеччину під час Холодної війни, яка вважала Східну Німеччину частиною єдиної держави, проте перебувала під захистом НАТО лише в західній частині.

«Якщо є політична воля, можна знайти рішення, як визначити кордони, до яких буде застосована стаття п'ять про колективну безпеку. Україна повинна контролювати території до цих кордонів», – зазначив колишній генсек.

Він підкреслив, що питання членства України в НАТО має бути вирішене всіма союзниками і передбачає детальне обговорення, зокрема й щодо окупованих територій.

Нагадаємо, Столтенберг розповів, як НАТО перетинало «червоні лінії» Путіна.