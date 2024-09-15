Які умови потрібно створити, щоб українці повернулися з-за кордону? Відповідь Сибіги

«Я думаю, що настав час подумати про програми для повернення українців в Україну», – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що спочатку потрібно створити необхідні передумови щодо медичної допомоги, житла для того, щоб українці повернулися з-за кордону додому. Про це він сказав під час конференції Ялтинської європейської стратегії YES-2024.

«Я думаю, що настав час подумати про програми для повернення українців в Україну. Звичайно, для цього мають бути створені необхідні передумови з точки зору безпеки, медичної допомоги, наявності житла, але це має бути на порядку денному, тому я повністю підтримую ідею міністра Сікорського (Міністр закордонних справ Польщі, – «Главком»)», – сказав Сибіга.

Міністр також пригадав українсько-польський проєкт з підготовки військової частини. Там служитимуть громадяни України, які проживають за кордоном.

«Вони живуть за кордоном, але повинні добровільно вступити до лав Збройних сил України. Це було би надзвичайно важливо, і це посилить нашу обороноздатність. Наскільки нам відомо, в Польщі близько 300 тисяч чоловіків – українців призовного віку і загалом близько мільйона громадян України, тому перебування за кордоном не звільняє вас від мобілізації, особливо порівняно з тими українськими чоловіками, які залишаються в Україні і захищають свою країну, і це є обов'язковим для всіх українських чоловіків, незалежно від того, де вони проживають на сьогодні».

13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році через окупацію Криму Російською Федерацією YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну.

Також Зеленський розповів, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.