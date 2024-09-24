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Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
РФ не хоче переговорів з Україною
фото з відкритих джерел

Москва хоче знищити українську державу і не планує мирно врегулювати війну

Ворога наразі цікавить повна капітуляція української держави, уряду та президента. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Перед тим, як зробити такий висновок, аналітики інституту згадали, як президент України Володимир Зеленський говорив про свій «План перемоги» і як він стверджував, що всякі спроби і намагання росії врегулювати війну мирним шляхом є симуляцією.

Зеленський наголосив, що Україна запросила РФ взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував жодної зацікавленості в участі.

Нагадаємо, що кремлівський речник Дмитро Пєсков 22 вересня заявив, що «альтернативи» російській перемозі в Україні немає. Таким чином він підкреслив в черговий раз, що Росія не хоче миру, а повної капітуляції України. Крім того, головний «рупор» Путіна назвав НАТО та західні держави «колективним ворогом» для Росії.

Крім того, речник МЗС РФ Марія Захарова нещодавно заявила, що Росія не братиме участі в другому українському мирному саміті або будь-яких «таких самітах».

Аналізуючи такі висловлюванні російських політиків, Інститут вивчення війни підкреслює, що росіяни не хочуть миру і мирних переговорів у будь-яких їх проявах.

«Москва використовуватиме концепцію «мирних планів» і «переговорів» лише для того, щоб спонукати Захід чинити тиск на українську державу з метою домогтися запобіжних поступок щодо суверенітету та територіальної цілісності України», – підсумували аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни вже повідомляв, що замість того, щоб продемонструвати свій удаваний інтерес до перемовин, Путін відкинув будь-який переговорний процес.

До слова, російський диктатор Володимир Путін виключає можливість мирних переговорів з Україною, посилаючись на те, що війна, розпочата ним проти України, нещодавно поширилася на територію Росії.

Німеччина не спосерігає готовність РФ до мирних перемовин з Україною. Кремль продовжує висувати завищені вимоги. Відповідну заяву зробив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф

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Теги: росія війна путін Володимир Зеленський Україна президент Москва Дмитро Пєсков росіяни

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