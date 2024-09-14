Кількість військ РФ на Курському напрямку раптово зросла – ЗСУ

Росіяни нарощують обстріли власної території, яка перебуває під українським контролем

На початку проведення Курської операції росіяни утримували на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, ця кількість збільшилась від 30 до 45 тисяч. Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, – від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ», – розповів Мисник.

Він також відзначив, що росіяни нарощують обстріли власної території, яка перебуває під українським контролем.

«Минулої доби (13 вересня, – ред.) ворог здійснив по території Чернігівській та Сумській області 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів», – сказав речник ОТУ «Сіверськ».

Мисник також наголосив, що, взявши під контроль Суджу, українські Сили оборони значно ускладнили росіянам логістику.

«Не даремно ми взяли під контроль місто Суджу – це один з транспортних логістичних хабів, який буквально перерізає їхнє угрупування «Сєвєр», – це Брянська, Курська, Білгородська області», – зауважив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ».

Нагадаємо, під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти.

14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

За словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.