Столтенберг розповів, як НАТО перетинало «червоні лінії» Путіна

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що блеф кремлівського правителя розкрили

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Альянс дотримувався чіткої стратегії: підтримувати Україну, залишаючись поза безпосередньою участю у конфлікті. Він також зазначив, що Росія неодноразово оголошувала про існування «червоних ліній», однак багато з них вже були перетнуті, і Москва не відповіла. Про це пише Financial Times.

«Ми перетнули всі ті так звані «червоні лінії», які встановив Путін, а він нічого не зробив. Реальність така, що якщо президент Путін захоче ескалації із застосуванням зброї масового знищення, він знайде для цього будь-яке виправдання. Поки що ми вважаємо це блефом», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також пригадав, що на початку вторгнення були моменти, коли в Альянсі серйозно обговорювали можливість небезпечної ескалації через риторику Москви про «червоні лінії». Однак Столтенберг підкреслив, що припинення підтримки України через таку риторику не було і не є варіантом.

Також Столтенберг висловив своє найбільше розчарування тим, що допомога Україні зброєю не була надана раніше.