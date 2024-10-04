Головна Світ Політика
search button user button menu button

Столтенберг розповів, як НАТО перетинало «червоні лінії» Путіна

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Столтенберг розповів, як НАТО перетинало «червоні лінії» Путіна
Єнс Столтенберг заявив, що виступав за перетин російських червоних ліній щодо війни в Україні
фото з відкритих джерел

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що блеф кремлівського правителя розкрили

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Альянс дотримувався чіткої стратегії: підтримувати Україну, залишаючись поза безпосередньою участю у конфлікті. Він також зазначив, що Росія неодноразово оголошувала про існування «червоних ліній», однак багато з них вже були перетнуті, і Москва не відповіла. Про це пише Financial Times.

«Ми перетнули всі ті так звані «червоні лінії», які встановив Путін, а він нічого не зробив. Реальність така, що якщо президент Путін захоче ескалації із застосуванням зброї масового знищення, він знайде для цього будь-яке виправдання. Поки що ми вважаємо це блефом», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також пригадав, що на початку вторгнення були моменти, коли в Альянсі серйозно обговорювали можливість небезпечної ескалації через риторику Москви про «червоні лінії». Однак Столтенберг підкреслив, що припинення підтримки України через таку риторику не було і не є варіантом.

Також Столтенберг висловив своє найбільше розчарування тим, що допомога Україні зброєю не була надана раніше.

Читайте також:

Теги: путін Єнс Столтенберг президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протистояти дикунству можуть лише справжні сильні європейські цінності
Українсько-польські стосунки не є настільки трагічними. І ось чому
27 вересня, 18:53
Нещодавно Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які воюють за Україну
Кабмін пропонує приймати іноземців на офіцерські посади в Силах оборони
6 вересня, 18:59
Аналітики DeepState відмітили, що ситуація на лівому фланзі угруповання українських сил під Курськом загострилася
Коли Путін розраховує відбити Курщину: Forbes розкрив терміни
12 вересня, 11:33
За словами Зеленського, необхідні кроки для перемоги України вже визначено
Україна наступного тижня представить союзникам план перемоги – Зеленський
16 вересня, 19:55
Путін зберігає можливість оголосити ще один раунд мобілізації, як зробив це восени 2022 року
Путін може оголосити ще одну хвилю мобілізації – ISW
16 вересня, 06:41
Раяна Уеслі Раута було затримано неподалік від місця де перебував Трамп
Спроба замаху на Трампа: ЗМІ розкрили, що може чекати на нападника
17 вересня, 17:26
Поліція відпустила Усика після затримання в аеропорту Кракова – Зеленський (оновлено)
Поліція відпустила Усика після затримання в аеропорту Кракова – Зеленський (оновлено)
18 вересня, 00:48
Трамп та Гарріс замість дебатів дадуть окремі інтерв'ю – Axios
Трамп та Гарріс замість дебатів дадуть окремі інтерв'ю – Axios
22 вересня, 22:16
Сирського у війську не дуже люблять, бо він тримає дистанцію, каже Арті Грін
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
22 вересня, 19:31

Політика

Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями
Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями
Столтенберг розповів, як НАТО перетинало «червоні лінії» Путіна
Столтенберг розповів, як НАТО перетинало «червоні лінії» Путіна
США атакували понад десяток об'єктів єменських хуситів
США атакували понад десяток об'єктів єменських хуситів
Румунія знайшла нові уламки «Шахеда» на своїй території
Румунія знайшла нові уламки «Шахеда» на своїй території
«Не скажу, що це новинка». Лукашенко прокоментував зальоти «Шахедів» до Білорусі
«Не скажу, що це новинка». Лукашенко прокоментував зальоти «Шахедів» до Білорусі
Іран попросив Росію допомогти захиститися від атаки Ізраїлю – NYT
Іран попросив Росію допомогти захиститися від атаки Ізраїлю – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
21K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
20K
«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами
17K
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
15K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
9001
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua