Війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України, – речник генсека ООН

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік наголосив, що його коментар – це «не реакція» на заяви політиків, а «позиція» керівництва ООН

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що війна в Україні має завершитися з дотриманням міжнародно визнаних кордонів України. Як повідомляє Укрінформ, Дюжаррік відповів на прохання журналістів прокоментувати пропозиції кандидата на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венса, які той нещодавно озвучив.

«Я просто повторю нашу позицію, яка полягає в тому, що ми хочемо, аби ця війна закінчилася відповідно до міжнародного права, відповідно до Статуту ООН і відповідно до територіальної цілісності України», – заявив речник.

За його словами, відповідний коментар – це «не реакція» на заяви політиків, а позиція керівництва ООН.

Як відомо, Венс в одному з інтервʼю заявив, що план експрезидента Дональда Трампа стосовно припинення російської війни в Україні може включати створення «демілітаризованої зони» на українській території, яка нині окупована Росією. Тобто лінія розмежування фіксується станом на момент домовленостей між сторонами. Україна збереже свою незалежність в обмін на гарантію нейтралітету – не вступатиме до НАТО чи інших «союзницьких інституцій». При цьому Україна має бути посилена так, «щоб росіяни не вдерлися знову».

Нагадаємо, заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд розкритикував «мирний план» Китаю щодо закінчення війни Україні. «План Китаю з шести пунктів створить небезпечний прецедент. Ми тут не для того, щоб винагороджувати порушників Статуту ООН», – сказав Роберт Вуд.

Дипломат наголосив, що найшвидшим шляхом до миру є виведення Росією своїх військ з України: «Якщо Росія не прагне миру, то наступний, найшвидший шлях до миру для всього світу – позбавити її можливості продовжувати свої незаконні напади».

Також, коментуючи можливий «мирний план» канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент Володимир Зеленський, заявив, що не впевнений в існуванні такого плану.