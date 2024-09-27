Зеленський продовжив тривалість візиту до США ще на один день – Голос Америки

Візит Зеленського до США продовжено на день

Глава української держави перебуває в Штатах з 22 вересня

Президент України Володимир Зеленський залишиться у США із офіційним візитом ще на один день. Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Журналіст повідомив, що глава держави продовжив перебування в Америці, проте, покищо підтверджень стосовно потенційних зустрічей із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, наразі немає.

Раніше Зеленський провів багато зустрічей із лідерами і главами світових держав у Нью-Йорку та Вашингтоні. Також він взяв участь у засіданні Генасамблеї ООН і у засідання формату «G7+Україна». Президент представив свій план перемоги, який американські чиновники вже встигли розкритикувати.

Також Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та пересвідчився у тому, що Америка і надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії.

Нагадаємо, Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні.

Як відомом президент України розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що знаходиться в штаті Пенсильванія.

Республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, підозрюючи зловживання урядовими ресурсами та втручання у вибори 2024 року.