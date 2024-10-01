Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує

У справі Коломойського спливають строки досудового розслідування

У справі колишнього власника групи «Приват» Ігоря Коломойського 26 вересня відбулося чергове засідання суду. У Шевченківському районному суді, зокрема, відбувся розгляд клопотання Коломойського про зміну йому запобіжного заходу із застави на домашній арешт або особисте зобовʼязання. Під час слухання, суддя Глянь Олексій Сергійович дуже довго спілкувався з підозрюваним та буквально випитував, яка б сума застави його влаштувала.

Суддя: У зв’язку з чим навіть частково ви не намагалися внести заставу.

Коломойський: По-перше, частково вносити нереально. По-друге, я вважаю що це кримінальний рекет, який був з самої гори. І з самого початку вони говорили, що буде три мільярди з чимось. Ще до того, як мене посадили. Мене попередили співробітники СБУ у високих чинах, «щоб ви три мільярди доставала».

Суддя. Зрозуміло. Ну, на теперішній час (сума застави) мільярд вісімсот. Так? Зазначають ваші захисники що це непомірна (сума). Тоді перейдемо до помірного. Чому не вживали заходів, щодо виконання обов’язків у межах тих можливостей, які ви маєте. А також суд роз’яснює, що не лише ви, а й інші заставодавці можуть вносити (кошти).

Коломойський: 1,8 млрд?

Суддя: Хоч частково. Помірно.

Коломойський: Як на вашу думку можливо частково?

Суддя: Я не знаю. Помірно. Бо всі ваші захисники кажуть непомірно. То скільки ж помірно?», – йшлося у розмові між суддею та Коломойським під час судового засідання.

Згодом суддя уточнив, чи готовий буде Коломойський внести заставу у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів, яку захист підозрюваного вважає законною. Й у відповідь, Коломойський фактично дав ствердну відповідь.

«Все що перевищує законом прописані та рекомендовані речі я вважаю принципово не можна нічого вносити», – сказав підсудний, додавши, що він наразі є громадянином Ізраїлю і «не буде піддаватися на шантаж».

Таке спілкування підозрюваного та судді юристи називають нетиповим, оскільки суддя цікавився у підсудного, яку заставу йому призначити.

«Я таких засідань не чув. Я не був учасником таких випадків, де я б чув, коли суддя питає, «а яку вам міру запобіжного заходу застосувати», щоб вона вас влаштувала. Це ні в які ворота не вкладається...» – говорить Олексій Баганець.

Він також нагадав, що у справі Коломойського спливають строки досудового розслідування. І додав, що суддя може прогнозувати собі вірогідність завершення слідства чи навіть закриття провадження, а тому може готуватися до скасування йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ігор Коломойський перебуває зараз СІЗО.

Українські правоохоронці чотири рази оголошували йому підозру за кількома статтями та справами. 2 вересня 2023 року СБУ повідомила Коломойському про підозру за двома статтями: про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними правоохоронців, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, виводячи їх за кордон та використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

7 вересня детективи НАБУ повідомили про ще одну підозру Коломойському, а також п’ятьом членам організованої ним групи – у заволодінні коштами Приватбанку на суму понад 9,2 млрд гривень.

15 вересня СБУ оголосила Коломойському про третю підозру – у незаконних діях з банківськими документами, заволодінні організованою групою чужим майном через зловживання службовим становищем та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у період 2013–2014 років Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн через злочинне угруповання, яке складалося з працівників його Приватбанку.

3 вересня 2023-го суд вперше обрав запобіжний захід для Коломойського: перебування під вартою з альтернативою застави понад 509 млн гривень. Утім, уже 15 вересня, після оголошення нової підозри, суд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави Коломойському до 3 млрд 891 млн гривень. Після цього суд ще кілька разів продовжував тримання Коломойського під вартою і зменшував йому розмір застави.