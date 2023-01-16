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Норвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира «Вагнера»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Норвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира «Вагнера»
фото з відкритих джерел

Росіянина помістили в центрі для порушників міграційного законодавства

Влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, який входив у верхівку ПВК «Вагнер», незаконно перетнув кордон та попросив про притулок. Норвезький директорат з питань імміграції (UDI) підтвердив цю інформацію агентству Associated Press.

«З міркувань безпеки та конфіденційності UDI не може надавати подальші коментарі з цього питання», – йдеться в електронному листі, надісланому агентству.

Справу Медведєва передали норвезькій імміграційній поліції, а росіянина перевели в Осло, де помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цей випадок.

Минулого тижня поліція Норвегії повідомила про незаконний в’їзд чоловіка з Росії, якого тоді ідентифікували лише як «іноземець». Його затримали прикордонники. Чоловік зайшов у приватний будинок в прикордонній зоні і попросив викликати поліцію.

Поліція повідомила, що пізно ввечері в четвер російські прикордонники проінформували її про те, що виявили сліди на снігу, які могли свідчити про чийсь незаконний перетин кордону.

За повідомленням норвезького інформаційного агентства NTB в понеділок, Медведєв переховувався з того часу, як залишив групу "Вагнера" 6 липня після закінчення чотиримісячного контракту.

За інформацією засновника проекту Gulagu.net Володимира Осєчкіна, колишній найманець ПВК «Вагнер» та командир убитого ув'язненого Євгена Нужина Андрій Медведєв нелегально перетнув кордон з Норвегією і попросив владу країни надати йому політичний притулок. Колишній найманець заявив, що в Осло його вже відвідував слідчий, який займається справами про воєнні злочини. Медведєв сподівається, що свідчення, які він дасть, «відіграють ключову роль» у розслідуванні проти ПВК «Вагнер».

До слова, Кремль прокоментував конфлікт між «вагнерівцями» та міноборони. Зі слів прессекретаря Путіна, повідомлення про конфлікт між російським міноборони та ПВК «Вагнер» є «продукцією інформаційних спекуляцій». За його словами, так званий конфлікт «в основному існує в інформаційному просторі». У той же час представник держави-терористки зазначив, що самі пропагандисти «поводяться так, що жодних ворогів не треба».

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