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Норвегія скасовує низку військових навчань через зменшення загрози від РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Норвегія скасовує низку військових навчань через зменшення загрози від РФ
Норвегія зосередиться на навчаннях з країнами НАТО
фото: Reuters

Оборонне відомство Норвегії переконане, що більшість неядерних сил Росії залучено до повномасштабної війни в Україні

Збройні сили Норвегії у 2023 році проведуть меншу кількість навчань, ніж було заплановано раніше. Це пов'язано зі зниженням загрози з боку Росії. Про це заявив представник міністерства оборони Норвегії підполковник Вегард Фінберг, повідомляє VG.

За словами спікера оборонного відомства Норвегії, зменшення загрози з боку РФ пов'язане з тим, що більшість її неядерних сил залучено до повномасштабної війни в Україні.

«Збройні сили здійснили внутрішні перетворення для кращої підготовки до ситуації, перед якою ми постали», – зазначив Фінберг.

Фінберг також уточнив, що на найближче майбутнє головним фокусом норвезьких збройних сил стануть спільні оперативні навчання, навчання з силами НАТО та держав-партнерів, навчання та перевірка навичок персоналу.

«Армія зосередиться на спільних оперативних навчаннях, навчаннях з НАТО та іншими країнами-партнерами, навчаннях з тотальної оборони та навчаннях з атестації особового складу», – зазначив він.

Деталі щодо того, які саме навчання можуть бути скорочені, представник міністерства оборони Норвегії надати відмовився.

Нагадаємо, триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

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Теги: росія армія війна військові навчання Норвегія Україна

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