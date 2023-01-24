«Леопарди» для України. Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків

Блащак: «Я закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які під тримують Україну танками Leopard 2»

Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні. Про це повідомляє міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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«Німці вже отримали наше прохання про згоду на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які під тримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи», – написав Блащак.

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

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Як відомо, у Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео).

Зауважимо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія.