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«Леопарди» для України. Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Леопарди» для України. Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків
фото ілюстративне

Блащак: «Я закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які під тримують Україну танками Leopard 2»

Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні. Про це повідомляє міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Німці вже отримали наше прохання про згоду на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які під тримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи», – написав Блащак.

«Леопарди» для України. Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків фото 1

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Як відомо, у Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео).

Зауважимо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія

Читайте також: Вирішувати Німеччині: Білий дім прокоментував позицію Берліна щодо танків Leopard
Теги: танки Україна Німеччина Польща

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