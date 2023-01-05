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Норвегія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів

Альона Боженко
glavcom.ua
Норвегія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів
Норвегія передасть України 10 тис. артилерійських снарядів
фото ілюстративне

Снаряди, як отримає Україна, можуть використовуватися для самохідних гаубиць M-109

Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про це повідомляє BBC.

Снаряди можуть використовуватись для декількох видів озброєнь, у тому числі для самохідних гаубиць M-109.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам заявив, що його країна продовжить постачати ЗСУ зброю.

«Україна потребує термінової допомоги, і тому ми продовжуємо вивчати, що ще може бути надано із запасів збройних сил. Ми також вивчаємо, що можна отримати безпосередньо від виробника, щоб допомогти ще більше», – сказав Грам.

Раніше Норвегія вже надала Україні 23 самохідні гаубиці M-109, 160 ракет повітря-земля Hellfire, 3 реактивні установки залпового вогню MLRS, 4 тисячі протитанкових ракет, понад 1750 бронежилетів, 3 тисячі захисних касок і 15 тисяч сухих пайків.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму.

Теги: озброєння Україна Норвегія

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