Усе по плану. У Бєлгородській області розклеїли пам'ятки про евакуацію – ЗМІ

У пам'ятках описано, що потрібно покласти до «тривожної валізки»

У прикордонних населених пунктах Бєлгородської області вивісили пам'ятки про «порядок дій населення під час евакуації». Про це повідомляє російський телеграм-канал BAZA.

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Місцевим жителям у разі евакуації радять повідомити родичів та знайомих, взяти «тривожну валізку» і виїхати в безпечний район. Також зазначено, що у випадку виїзду не в загальний евакуаційний пункт, а в інше місце, місцевий житель має яким-небудь способом повідомити про це голові населеного пункту.

Також у пам'ятках описано, що потрібно покласти у «тривожну валізку». У разі якщо виникнуть питання, пропонують дзвонити 112.

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фото: BAZA

Нагадаємо, що нещодавно бізнесменів Бєлгорода зобов'язали копати окопи поблизу фірм. Такі заходи необхідні через «загрозу обстрілів, що зберігається» з боку України. У Бєлгороді бояться, що «бавовна» може дістатися не лише до прикордонних, а й до більш віддалених населених пунктів РФ.

До слова, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу було відбито понад 50 атак противника на чотирьох напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.