«Російська краса і найкращі гени». Компанія Yves Rocher втрапила у скандал

Компанія Yves Rocher France пропонує росіянкам підкреслити «російську красу» і згладити «неросійську антропометрію»

Французька косметологічна компанія Yves Rocher France (Ів Роше) досі не вийшла з ринку Росії. А зараз у соцмережах здіймається шум навколо «нацистської» акції, яку хотіли провести в Росії Інститут пластичної хірургії та косметології спільно з російською філією цієї компанії. Компанія Yves Rocher France пропонує підкреслити «російську красу» і згладити «неросійську антропометрію».

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Як пише на своїй сторіці у Facebook інфоексперт Дмитро Золотухін: «Компанія Yves Rocher France пропонує підкреслити «російську красу». Він також прикріпив посилання на заархівовану сторінку сайту російського Інституту пластичної хірургії та косметології, який разом із «Ів Роше» пропонує росіянкам вибрати косметику, щоб риси обличчя були максимально «російськими».

Зокрема у листівці сказано, що проект «Російська красуня» від Yves Rocher «став результатом великої та копіткої роботи». Фахівцями корпорації нібито були зібрані та узагальнені «тисячі історичних та сучасних даних про зовнішність відомих російських красунь, чия видатна зовнішність була безперечна і чиє російське походження підтверджено документально». Такий підхід дозволив провести чітку паралель між етнічними особливостями краси росіянок та найбільш оптимальним застосуванням косметичних засобів.

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Крім того, Yves Rocher ну дуже прагне примоножити «чисту російську красу і найкращі гени», і закликає не змішувати гени із іншими народами.

«Сьогодні, коли патріотичні настрої Росії сильні як ніколи, корпорація Yves Rocher вважає своїм обов'язком звернути увагу на унікальність і винятковість чистої російської краси. Найкращі гени з покоління до покоління створили неповторний образ російської красуні. І наш обов'язок зберегти і примножити це. Російський фенотип - відображення чистоти російської культури, особливий і яскравий приклад для тих, хто давно втратив свою первозданність та винятковість, марнотратно змішуючи свої гени з генами інших народів».

За словами авторів рекламної листівки, жінки мають бути як і на Русі хранителями родинного вогнища, поки чоловіки «примножують славу», вочевидь, вбиваючи українців на війні

«Матері, дружини, дочки – ті, хто завжди були на Русі хранительками сімейного вогнища, поки чоловіки примножують славу рідної землі – це основа особливої російської цивілізації. Цивілізації величі, сили та неповторної краси», – написано у листівці.

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Нагадаємо, у Москві в оригінальний спосіб попіклувалась про вдів окупантів, які втратили годувальників на війні в Україні. Жінки отримали у подарунок «від представників російського активу Москви» норкові шуби, тож тепер точно не замерзнуть.