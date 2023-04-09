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Володимир В`ятрович Народний депутат

Кінець фінляндизації

glavcom.ua
4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала членом НАТО
фото з відкритих джерел

«Ви там в Києві забудьте про інтеграцію в Європу, чи тим паче в НАТО, бо Москві це не подобається. Інакше війна»

Великий і сильний сусід має право обмежувати суверенітет меншого, втручатися у його зовнішню і навіть внутрішню політику. Звучить дуже грубо і всупереч міжнародно-правовим нормам. Тому вище сказане прикривають терміном «фінляндизація». Чому я вирішив говорити нині про це? Тому, що це те чого ще до початку війни вимагала Росія від України. «Ви там в Києві забудьте про інтеграцію в Європу, чи тим паче в НАТО, бо Москві це не подобається. Інакше війна». 

В 1939 Москва вирішила диктувати фінській столиці куди їй треба пересунути  кордони своєї держави, щоб це сподобалося їй, інакше - війна. Насправді навіть ця агресивна і нахабна вимога була лише прикриттям для справжніх ще більш нахабних та агресивних цілей Кремля.

В серпні 1939 СРСР та Нацистська Німеччина уклали угоду, за якою обидва тоталітарних режими поділили Європу на сфери впливу. Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія потрапляли під СРСР. В перших трьох балтійських державах Кремль  швидко привів до влади потрібних йому людей, що привело до ліквідації їх незалежності, входження до складу Союзу, а відтак репресій проти всіх незгодних.

Очевидно схожий сценарій готували для фінів, і вимоги щодо кордонів були лише приводом. Відмова Гельсінкі виконувати їх стала початком війни. Звісно гібридної, в якій агресію проявили саме  погані фіни. Але були і хороші фіни, які утворили Фінську демократичну республіку, що уклала з СРСР договір про співпрацю і закликали Червону армію на допомогу. Проте відпрацьована ще з часів війни проти УНР технологія цього разу не спрацювала.

Масштабне вторгення почалося 30 листопада 1939.  Співвідношення сил по всіх показниках (кількість військ, одиниць техніки) виглядало безнадійним для Фінляндії і переконувало командування Червоної армії, що капітуляція стане чудовим подарунком вождю народів Сталіну до його 60 літнього ювілею 21 грудня. Але совєти не врахували найважливішого чинника, який визначив характер цієї війни - волю фінів до боротьби. В основі цієї волі - розвинена національна свідомість, яка консолідувала  громадян Фінляндії, на захист своєї держави.

Солдати і партизани, нещадно били загарбників. Їх тактика знищення механізованих колон (вивезти з ладу першу і останню машину, тоді зачистити решту вже нерухомих) стала класикою, яку згодом використовували від УПА до афганських моджахедів і використовують  в ЗСУ нині.  Наступ швидко захлинувся і на допомогу захисникам прийшла зима, яка виморжувала тисячі загарбників неготових до тривалої боротьби.

Фіни витримали перший удар, але на жаль не отримали потрібної їм допомоги Заходу. Тому совєтам вдалося прорвати їх оборону і врешті змусити до переговорів і підписання мирної угоди. Фінляндія втратила 10% своєї територіі, але не стала совєтською республікою. Ціна цієї сумнівної для СРСР перемоги була дуже високою - близько 130 тисяч вбитих, що в 5 разів більше як втрати захисників. І головне Зимова війна продемонструвала слабкість Червоної армії на весь світ.

Згодом після Другої світової війни СРСР як переможець нав’язав фінам обмеження у зовнішній політиці, суть яких зводилася до того, що їх держава не може укладати союзів на які не буде згоди Москви. Таким чином Гельсінкі змусили до нейтрального статусу в епоху Холодної війни, хоча й не перетворили у комуністичного сателіта на кшталт Польської народної республіки чи тим паче  не інкорпорували в СРСР.

Нині саме такі обмеження сильною державою зовнішньої політики слабшої називають фінляндизацією. Саме цього нібито вимагали в Кремлі від України перед масовими вторгненням 24 лютого. Але ми надто добре знаємо, як багато може коштувати українцям будь-яка домовленість з Росією. Пам’ятаємо, що для Кремля повернення України головна  передумова відновлення імперії. Тому Україна бореться. Вже довше як фіни у Зимовій війні з СРСР, які протрималися 104 дні. Співвідношення сил (люди, озброєння, територія) у нашій війні значно краще для нас, як те яке було у фінів. Ми врешті почали отримувати  потрібну військову допомогу Заходу. І головне наша завзятість у цій війні не менша ніж у фінів в часи Зимової. Українці продемонстрували цілому світові безпідставність російських претензій на звання другої армії світу, а відтак  на вимоги відігравати роль глобальної сили з якою змушені рахуватися всі.

Врешті таким чином ми запустили кінець фінляндизації Фінляндії. 12 травня 2022 року президент цієї держави Саулі Нііністе та прем'єр-міністерка Санна Марін виступили зі спільною заявою, про те, що країна негайно подасть заявку про вступ до НАТО. Російська імперія втрачає свої впливи, відступає і точно зникне з мапи світу.

P.S. Фінляндія нині стала членом НАТО

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО росія Німеччина Фінляндія

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