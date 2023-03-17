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Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ відбили понад ворожих 70 атак
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 17 березня

Триває 387-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі удари по Україні

За минулу добу противник завдав п’ять ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено шість цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Високою залишається вірогідність російських ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Хрінівка, Єліне і Тимоновичі Чернігівської області; Старикове, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське на Сумщині, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак ворог здійснив в районі Мар’їнки – 12. Усі - відбито. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Парасковіївка, Новобахмутівка, Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Преображенка, Степове та Новосілка Запорізької області; Михайлівка, Новоолександрівка, Качкарівка, Милове, Одрадокам’янка, Миколаївка Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Олешківської районної лікарні тимчасово зайнятої території Херсонської області, на лікування привезли понад 20 важкопоранених окупантів.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління, п’ять районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Злочини загарбників на окупованих територіях

Продовжується примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Мелітополь російська окупаційна влада разом із представниками російської федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, в свою чергу, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Бахмут

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