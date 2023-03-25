Сенатори закликали Байдена передати МКС докази воєнних злочинів РФ

США не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в переслідуванні Путіна

Двопартійна група сенаторів звернулась до президента США Джо Байдена з закликом передати Міжнародному кримінальному суду докази воєнних злочинів Росії, скоєних в Україні. Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сенатори зазначили, що підтримка міжнародного розслідування важлива для того, щоб президент РФ Володимир Путін і його оточення розуміли, що «відповідальність за їхні злочини наближається».

«Минулорічні двопартійні дії Конгресу щодо посилення цієї підтримки були зроблені у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі точки зору на відносини США з МКС. Проте, через кілька місяців після того, як МКС працює над створенням справ проти російських чиновників, включаючи самого Путіна, Сполучені Штати, як повідомляється, все ще не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в їх переслідуванні», – йдеться в листі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.