Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку

Зеленський присвоїв столиці Литви Вільнюсу почесну відзнаку «Місто-рятівник»

Президент Володимир Зеленський підписав кілька указів про відзначення нагородами укрїнських захисників і захисниць. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері, 24 січня.

З нагоди Дня зовнішньої розвідки України президент відзначив нагородами розвідників.

«Звичайно, прізвища й конкретні підстави для цього нагородження називати публічно не можу, але це за те, що дає змогу нашій державі бачити й розуміти більше», – зазначив він.

Також Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами бійців української армії, зокрема 93-ї окремої механізованої бригади, бійців Національної гвардії, зокрема 3-ї та 4-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії.

Нагородив глава держави і бійців Повітряних сил та бійців територіальної оборони.

Також Володимир Зеленський присвоїв столиці Литви Вільнюсу почесну відзнаку «Місто-рятівник» за допомогу українцям у боротьбі проти російського терору.

«Столиця Литви, місто Вільнюс, починає відзначати 700-річчя від заснування. Увесь цей час історії наших народів тісно переплетені. І в нас насправді спільна доля нашої свободи: що більше захищений один народ, то більше захищений і інший. Можливо, зараз це розуміється найчіткіше, ніж будь-коли в нашій історії.

Україна завжди буде вдячною Литві, пану президентові Наусєді, усім литовським лідерам, всім литовським родинам, які сприйняли російську агресію проти України як напад і на їхню свободу. Які допомагають нам захищати наше спільне майбутнє у вільній та мирній Європі», – підмумував президент.

Теги: напад Володимир Зеленський президент місто столиця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку
Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку
Сьогодні, 04:19
Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків
Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків
Сьогодні, 01:17
Таємне рішення РНБО та нові звільнення: звернення Зеленського (відео)
Таємне рішення РНБО та нові звільнення: звернення Зеленського (відео)
Сьогодні, 00:25

Політика

Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку
Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку
Зеленський і Макрон обговорили дипломатичні кроки для завершення війни
Зеленський і Макрон обговорили дипломатичні кроки для завершення війни
Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків
Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків
Президент підписав новий каральний закон для ЗСУ
Президент підписав новий каральний закон для ЗСУ
Таємне рішення РНБО та нові звільнення: звернення Зеленського (відео)
Таємне рішення РНБО та нові звільнення: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звільнив п'ятьох голів облдержадміністрацій
Зеленський звільнив п'ятьох голів облдержадміністрацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
16K
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі
14K
СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9954
Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки
7509
У Сімферополі паніка через потужні вибухи

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Вчора, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
23 сiчня, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
23 сiчня, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
23 сiчня, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
23 сiчня, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту