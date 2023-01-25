Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку

Зеленський присвоїв столиці Литви Вільнюсу почесну відзнаку «Місто-рятівник»

Президент Володимир Зеленський підписав кілька указів про відзначення нагородами укрїнських захисників і захисниць. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері, 24 січня.

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З нагоди Дня зовнішньої розвідки України президент відзначив нагородами розвідників.

«Звичайно, прізвища й конкретні підстави для цього нагородження називати публічно не можу, але це за те, що дає змогу нашій державі бачити й розуміти більше», – зазначив він.

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Також Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами бійців української армії, зокрема 93-ї окремої механізованої бригади, бійців Національної гвардії, зокрема 3-ї та 4-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії.

Нагородив глава держави і бійців Повітряних сил та бійців територіальної оборони.

Також Володимир Зеленський присвоїв столиці Литви Вільнюсу почесну відзнаку «Місто-рятівник» за допомогу українцям у боротьбі проти російського терору.

«Столиця Литви, місто Вільнюс, починає відзначати 700-річчя від заснування. Увесь цей час історії наших народів тісно переплетені. І в нас насправді спільна доля нашої свободи: що більше захищений один народ, то більше захищений і інший. Можливо, зараз це розуміється найчіткіше, ніж будь-коли в нашій історії.

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Україна завжди буде вдячною Литві, пану президентові Наусєді, усім литовським лідерам, всім литовським родинам, які сприйняли російську агресію проти України як напад і на їхню свободу. Які допомагають нам захищати наше спільне майбутнє у вільній та мирній Європі», – підмумував президент.