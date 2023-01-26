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Голова Рівненської ОДА розповів, як силовики шукають потенційних зрадників на місцевій АЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова Рівненської ОДА розповів, як силовики шукають потенційних зрадників на місцевій АЕС
У Рівному діє потужний Департамент фізичного захисту атомної станції
фото з відкритих джерел

Віталій Коваль: «Атомники – самі по собі люди з великою географією зв’язків»

На Рівненщині українські спецслужб проводять активну роботу, аби запобігти втручанню ворожих агентів у роботу Рівненської АЕС. У регіоні вже були затримки коригувальників ворожих ударів, але це не масові випадки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

«Рівне – це військова столиця, бо у нас розташований ОК «Захід», яке об’єднує вісім західних областей, а також західне управління ТРО. Плюс місто Вараш, де розташована Рівненська АЕС. Там спецслужби дуже активно відпрацьовують, бо атомники – самі по собі люди з великою географією зв’язків, а багато хто з них походить з інших країн, служили та працювали багато де по Радянському Союзу»,  – пояснив  Коваль.

Голова Рівненської ОДА також розповів, які про профілактичні роботи проводяться на атомній станції. «У нас зараз є досить потужний Департамент фізичного захисту атомної станції – це внутрішня служба безпеки, яка проводить фільтраційні превентивні заходи. Служба безпеки України також відпрацьовує там постійно, бо ми ж розуміємо, якими можуть бути наслідки, якщо щось не так станеться. Є превентивно-робочі моменти безпосередньо з колективом, які проводить саме керівництво станції», – сказав Коваль.

Раніше голова ОДА пояснив, якими можуть бути наслідки захоплення Рівненської АЕС.

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Теги: День Перемоги Рівне місто столиця Віталій Коваль АЕС

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