В ЄС обговорять надання Україні пакету військової допомоги на €5 млрд – ЗМІ

«Євросоюз надаватиме Україні військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно», – йдеться в проєкті тексту рішення

Очікується, що завтра, 18 лютого посли країн Європейського союзу в Брюсселі обговорять надання Україні «найближчим часом» у 2025 році додаткової військової допомоги на суму п'ять мільярдів євро. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, посилаючись на проєкт документа, з яким він ознайомився.

Зазначається, що Євросоюз має намір надати Україні:

1.500.000 артилерійських снарядів; додаткові системи ППО; високоточні ракети великої дальності; БпЛА; підтримку у відновленні бригад ЗСУ (йдеться про навчання і спорядження військовослужбовців).

«Рішення, яке обговорюється, передбачає досягнення цілей «частково шляхом спрямування подальшої підтримки оборонно-промислового комплексу України, включно з відповідними ініціативами, що об’єднують оборонну промисловість ЄС та України»», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що від початку повномасштабної війни в Україні, ЄС надав допомоги нашій державі на €134,5 млрд, в тому числі військової допомоги на €48,5 млрд.

«Євросоюз надаватиме Україні військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно», – йдеться в проєкті тексту рішення.

До слова, Федеральний уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги.

Нагадаємо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна продовжить підтримку України у військовому та цивільному аспектах.

До слова, Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки, яка стане частиною довгострокового 12-річного плану допомоги. На перший етап відбудови та реформ із бюджету міжнародної співпраці виділять 1,5 млрд швейцарських франків (приблизно €1,6 млрд).