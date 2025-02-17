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В ЄС обговорять надання Україні пакету військової допомоги на €5 млрд – ЗМІ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В ЄС обговорять надання Україні пакету військової допомоги на €5 млрд – ЗМІ
Євросоюз планує надати додаткову військову допомогу Україні
фото з відкритих джерел

«Євросоюз надаватиме Україні військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно», – йдеться в проєкті тексту рішення

Очікується, що завтра, 18 лютого посли країн Європейського союзу в Брюсселі обговорять надання Україні «найближчим часом» у 2025 році додаткової військової допомоги на суму п'ять мільярдів євро. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, посилаючись на проєкт документа, з яким він ознайомився.

Зазначається, що Євросоюз має намір надати Україні: 

  1. 1.500.000 артилерійських снарядів;
  2. додаткові системи ППО;
  3. високоточні ракети великої дальності;
  4. БпЛА;
  5. підтримку у відновленні бригад ЗСУ (йдеться про навчання і спорядження військовослужбовців).

«Рішення, яке обговорюється, передбачає досягнення цілей «частково шляхом спрямування подальшої підтримки оборонно-промислового комплексу України, включно з відповідними ініціативами, що об’єднують оборонну промисловість ЄС та України»», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що від початку повномасштабної війни в Україні, ЄС надав допомоги нашій державі на €134,5 млрд, в тому числі військової допомоги на €48,5 млрд.

«Євросоюз надаватиме Україні військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно», – йдеться в проєкті тексту рішення.

До слова, Федеральний уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги.

Нагадаємо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна продовжить підтримку України у військовому та цивільному аспектах.

До слова, Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки, яка стане частиною довгострокового 12-річного плану допомоги. На перший етап відбудови та реформ із бюджету міжнародної співпраці виділять 1,5 млрд швейцарських франків (приблизно €1,6 млрд).

 

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Теги: військова допомога війна озброєння військова техніка зброя

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