Естонія допомагатиме Україні і після закінчення війни

Естонія підтримує вступ України до НАТО, вважаючи це найкращою гарантією її безпеки

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна продовжить підтримку України у військовому та цивільному аспектах. Про це повідомляє Укрінформ.

За його словами, допомога Києву триватиме щонайменше три роки — це вже узгоджено на рівні уряду. Водночас питання відправлення естонських військових в Україну наразі не розглядається.

Певкур наголосив, що перед ухваленням подібних рішень необхідно дочекатися мирних переговорів і з'ясувати, якою буде домовленість. Він зауважив, що якщо після укладення угоди російські війська залишаться в Україні у складі 600 тис. контингенту, українські сили будуть змушені продовжувати оборону, що фактично не означатиме справжнього миру.

Естонія підтримує вступ України до НАТО, вважаючи це найкращою гарантією її безпеки. Водночас у Таллінні готові обговорювати інші варіанти захисту для України, а також працювати над розширенням розуміння цієї позиції серед партнерів у Європі.

Раніше ми писали, що Україна не буде юридично відмовлятися від окупованих територій і шукатиме дипломатичного шляху їх повернення. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News.

«Юридично ми не будемо визнавати... нашу окуповану територію територією Росії. Ми ніколи цього не зробимо», – сказав він.

За словами Зеленського, Україна готова обговорити дипломатичний шлях повернення територій, особливо, якщо їй гарантують членство в НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News висловив упевненість у тому, що український прапор знову замайорить у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.