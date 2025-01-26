За час служби здійснив понад 300 бойових виходів. Згадаймо Дмитра Музику

Воїн загинув першого липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині

Влітку та восени 2022 року Музика брав участь у штурмах Любомирівки, Новогригорівки та Тернових Под

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Музику.

Головний сержант, командир машини взводу спостереження розвідувальної роти військової частини А 1619, молодший сержант Дмитро Олександрович Музика загинув 1 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання у населеному пункті Красногорівка, Донецької області, в результаті мінно-вибухової травми. Про це повідомила дружина воїна, Марина Музика у петиції на сайті президента України.

Дмитро народився 30 червня 1993 року у селі Ковалівка Миколаївської області. Згодом з родиною переїхав у Вінницьку область.

Свою службу захисник почав ще у 2017 році, у складі 131 бригади. У 2019 році був поранений снайпером. Куля влучила у бронежилет, внаслідок чого уламки потрапили в око.

У травні 2023 року Музика був старшим групи під час штурму Невельського, що на Донеччині. Тоді його групі вдалося взяти в полон 22 російських військових фото: Марина Музика

На момент повномасштабного вторгнення Музика був на заробітках у Чехії, але одразу повернувся додому, і вже 4 березня став на захист нашої держави у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Брав участь у запеклих боях за звільнення Херсонщини та Донеччини, під час яких отримував травми різних ступенів важкості, але завжди повертався у стрій.

Влітку та восени 2022 року Дмитро брав участь у боях за звільнення Херсонщини та Донеччини фото: Марина Музика

За свою службу під час повномасштабного вторгнення здійснив понад 300 бойових виходів. Влітку та восени 2022 року брав участь у штурмах Любомирівки, Новогригорівки та Тернових Под.

У травні 2023 був старшим групи під час проведення штурму у населеному штурмі Невельське на Донеччині, де його групі вдалося взяти у полон 22 ворогів. Зі слів дружини, одного разу чоловік вивіз людей з оточення. Тоді подружжя жило в селі Селидове, де Марина була єдиною цивільною в населеному пункті. Незабаром вони святкували Великдень разом із побратимами чоловіка.

Марина Музика з чоловіком, Дмитром Музикою фото: Марина Музика

«Я завжди ним пишалася, але ось тоді мені здалось, що це не Великдень, а день прославлення мого чоловіка. Стільки про нього казали, стільки життів врятував. Про це не задумуєшся так, поки люди, яких врятували, не починають про це говорити. Дуже дивна річ, але коли я жила з ним на Донеччині, не відчувала себе у більшій безпеці, ніж з ним там. Мені здавалось, що він ракети відведе руками. Завжди мені казав: «Мій дім там, де ти»», – пригадує Марина Музика.

Проводив мінування у тилу ворога по маршрутах його висування у місті Красногорівка, у результаті якого була підірвана ворожа техніка та окупанти.

Загинув Дмитро Музика 1 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Красногорівка, Донецької області, в результаті мінно-вибухової травми.

«Перший приліт і одразу він і командир були поранені. Командиру потрапило у ногу, а йому у ногу і у бік. Уламок залишився у ньому. Це був мій найбільший страх – втратити його», – говорить дружина бійця Марина.

Одним з оберегів Дмитра був браслет виготовлений дружиною. Під час одного з бойових виходів браслет порвався, проте чоловік зберіг деталь – срібний тризуб. Його він прикріпив до булавки на своєму одязі.

«Це був його оберіг, щаслива його булавка. Коли він загинув, у морзі нам віддали все, що на ньому було, я все йому повернула, окрім цього. Це залишила собі на памʼять, тепер ношу його завжди з собою», – каже дружина.

Срібний тризуб на булавці, подарований Дмитрові дружиною як оберіг фото: Суспільне Миколаїв, Валентина Гурова

Музика неодноразово ризикуючи власним життям евакуював побратимів з поля бою, завжди повертався для виконання надважких завдань, якщо не виходило виконати їх одразу. Був справжнім другом та надійним побратимом.

За свою службу був нагороджений медалями та орденом:

Відзнака президента України «За участь в антитерористичній операції»

Медаль «За відвагу»

Відзнака «За службу державі»

Медаль «Захиснику Вітчизни»

Орден «За мужність III ступеня».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.