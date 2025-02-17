Військова техніка, ракети та боєприпаси. Німеччина передає Україні нову допомогу

До нового пакета військової допомоги входять сотні розвідувальних дронів, десятки тисяч снарядів і мільйони патронів

Федеральний уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Що ввійшло до нового пакета допомоги від Німеччини:

179 мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (Mrap)

боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

боєприпаси для бойової машини піхоти Marder;

282 тис. боєкомплектів до самохідних зенітних установок;

зенітний ракетний комплекс Gepard;

ракети Iris-T Slm;

шість колісних самохідних гаубиць Zuzana 2;

422 тис. снарядів калібру 155 мм;

21 тис. снарядів калібру 122 мм;

900 ударних БпЛА HF-1;

499 БпЛА Vector із запчастинами;

684 дрони-розвідники RQ-35 Heidrun;

211 безпілотників-розвідників Songbird;

46 безпілотників-розвідників Hornet XR;

59 танків для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

77 шахтних плугів;

467 тис. патронів калібру 40 мм;

450 кулеметів MG5;

3410 штурмових гвинтівок HK 416;

4905 штурмових гвинтівок MK 556;

484 високоточних гвинтівки HLR 338 з боєзапасом 314 тис. патронів;

881 гвинтівка CR 308;

73 штурмових гвинтівки АК-47.

Серед інших спецзасобів Німеччина передала Україні 765 лазерних далекомірів та обладнання для охорони кордону. У пакет увійшли понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї, 88 400 вовняних ковдр, 14 766 спальних мішків, 343 400 джгутів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі подій останніх днів та заяв США щодо війни в Україні закликав Бундестаг визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією.

Як повідомлялося, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна продовжить підтримку України у військовому та цивільному аспектах.

До слова, Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки, яка стане частиною довгострокового 12-річного плану допомоги. На перший етап відбудови та реформ із бюджету міжнародної співпраці виділять 1,5 млрд швейцарських франків (приблизно €1,6 млрд).