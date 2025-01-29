Росія заявила про масовану атаку дронів на «ядерний об'єкт» і нафтопереробний завод

«Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» – четвертий за обсягом виробництва НПЗ Росії

У місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа. Окрім того, атаки зазнала і Смоленська АЕС. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що пожежа сталася на території НПЗ «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» у Ксотово. «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» – четвертий за обсягом виробництва НПЗ Росії.

Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив у своєму Telegram, що «внаслідок відбиття атаки БпЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника».

«Ліквідацією займання зараз займаються пожежники, за попередніми даними, постраждалих немає», – додав він.

Окрім того, за інформацією місцевих каналів, атаки зазнала і Смоленська АЕС.

Як повідомив губернатор регіону Василь Анохін, один із безпілотників збили під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Постраждалих і руйнувань немає.

Крім того, масованої атаки БПЛА зазнали цивільні об'єкти Смоленської області.

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня 2025 року невідомі здійснили нічну атаку на Рязанську область. Було атаковано Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік.