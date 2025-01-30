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Нічна атака на Суми. Кількість загиблих зросла до шести

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нічна атака на Суми. Кількість загиблих зросла до шести
30 січня ворог завдав удару по одному з 10-ти поверхових житлових будинків м. Суми
фото: ДСНС

Росіяни вбили подружню пару

У Сумах з-під завалів дістали тіла ще двох людей після нічного влучання «Шахеда» в багатоповерхівку. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Так, станом на 15:30 відомо, що загинуло три подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

У ДСНС додають, що постраждали 10 людей, серед яких дитина.

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фото: ДСНС

На місці трагедії діє мобільний «Пункт незламності», де мешканці можуть зігрітися, зарядити телефони, отримати консультацію та психологічну підтримку. Волонтери забезпечують постраждалих гарячим харчуванням.

Нагадаємо, у Сумах відомо про дев’ятьох постраждалих і чотирьох загиблих внаслідок нічного влучання «шахеда» в багатоповерхівку. Зазначається, що надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина, також евакуйовано 118 осіб.

Також 30 січня російські війська вдарили по Краматорську Донецької області. Унаслідок обстрілу є щонайменше 13 постраждалих, серед яких – двоє дітей. Війська РФ близько 11:00 вдарили по середмістю Краматорська – під ударом опинилася переважно історична забудова. Станом на 14:00 було відомо вже про 13 постраждалих, серед яких двоє дітей – 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

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Теги: прокурор чоловік дружина Суми війна дрон

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