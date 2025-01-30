Нічна атака на Суми. Кількість загиблих зросла до шести
Росіяни вбили подружню пару
У Сумах з-під завалів дістали тіла ще двох людей після нічного влучання «Шахеда» в багатоповерхівку. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Так, станом на 15:30 відомо, що загинуло три подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.
Суми: до 6 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару БпЛА по багатоповерхівці - ДСНС
На першому поверсі рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих. Постраждали 10 людей, серед яких дитина. pic.twitter.com/I9zZ2GQaSx
У ДСНС додають, що постраждали 10 людей, серед яких дитина.
На місці трагедії діє мобільний «Пункт незламності», де мешканці можуть зігрітися, зарядити телефони, отримати консультацію та психологічну підтримку. Волонтери забезпечують постраждалих гарячим харчуванням.
Нагадаємо, у Сумах відомо про дев’ятьох постраждалих і чотирьох загиблих внаслідок нічного влучання «шахеда» в багатоповерхівку. Зазначається, що надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина, також евакуйовано 118 осіб.
Також 30 січня російські війська вдарили по Краматорську Донецької області. Унаслідок обстрілу є щонайменше 13 постраждалих, серед яких – двоє дітей. Війська РФ близько 11:00 вдарили по середмістю Краматорська – під ударом опинилася переважно історична забудова. Станом на 14:00 було відомо вже про 13 постраждалих, серед яких двоє дітей – 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.
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