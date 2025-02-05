Україна має будувати систему нацспротиву на майбутнє – Верещук

Ірина Верещук наголосила, що особливо це стосується областей, які межують з Росією

Незалежно від того, скільки ще триватиме ця війна, ми маємо будувати на майбутнє систему національного спротиву. Про це в Telegram написала заступниця Офісу президента Ірина Верещук.

За її словами, сьогодні на міжвідомчій нараді було обговорено проєкт постанови Уряду щодо створення мережі центрів підготовки громадян до національного спротиву.

«Йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресору. Особливо це стосується областей, які межують з Росією, яка і після війни залишиться нашим ворожим сусідом», – написала Верещук.

Вона наголосила, що така система нацспротиву буде однією зі складових архітектури стримування потенційної агресії. Також Верещук додала, що лідерами процесу виступають Міноборони та ТРО ЗСУ.

«Перший та найважливіший етап – підготовка достатньої кількості інструкторів. Тут, звісно, ми дивимось на ветеранів і волонтерів, як на джерело хороших кадрів», – додала вона.

Варто зазначити, що національний спротив – це залучення усього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.