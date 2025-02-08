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Пентагон повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Пентагон повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Контактна група з питань оборони України була створена США у 2022 році
фото з відкритих джерел

Наступна зустріч у форматі «Рамштайн», ймовірно, відбудеться 12 лютого

Зустріч у форматі «Рамштайн» уже з новим очільником Пентагону Пітом Геґсетом відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Зазначається, що під час заходу Геґсет підтвердить прихильність Трампа закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом. 

Очікується, що політик також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства в питаннях допомоги Україні в галузі безпеки.

Зустріч у форматі «Рамштайн» – це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Ці зустрічі проходили під головуванням США та об’єднують міністрів оборони і представників десятків країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні. Першу таку зустріч провели на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Під час зустрічей посадовці обговорюють поставки зброї, боєприпасів і техніки для ЗСУ, військові навчання українських солдатів та довгострокову підтримку оборони України.

Раніше повідомлялося, що зустріч у форматі «Рамштайн», ймовірно, відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Її очолить Велика Британія.

До слова, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд.

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Теги: військові Велика Британія Україна війна США Пентагон

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