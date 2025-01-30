Росіяни вдарили по Краматорську: поранено 13 людей, серед них діти

Під ударом опинилася переважно історична забудова

Російські війська 30 січня вдарили по Краматорську Донецької області. Унаслідок обстрілу є щонайменше 13 постраждалих, серед яких – двоє дітей. Про це повідомили голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Війська РФ близько 11:00 вдарили по середмістю Краматорська – під ударом опинилася переважно історична забудова. Станом на 14:00 було відомо вже про 13 постраждалих, серед яких двоє дітей – 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. На місці влучання працюють комунальні служби.

Нагадаємо, у Сумах відомо про дев’ятьох постраждалих і чотирьох загиблих внаслідок нічного влучання «шахеда» в багатоповерхівку. Зазначається, що надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина, також евакуйовано 118 осіб.

До слова, з міст Костянтинівка та Покровськ Донецької області евакуювали всіх дітей. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в етері телемаратону «Єдині Новини».

За словами Філашкіна, лише за минулу добу окупанти понад 3 тисячі разів обстріляли всю Донеччину. Війська РФ знищують об’єкти критичної інфраструктури КАБами, FPV-дронами та ракетами.

Так, у місті Покровськ зруйнований майже повністю центр міста. Після закриття останнього відділення «Укрпошти» там буде працювати мобільне – на броньованій машині. Про години його роботи містян повідомлятимуть заздалегідь, бо вони будуть постійно змінюватися.