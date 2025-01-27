Кубинський найманець, що воював за РФ, захоплюється українським меню у полоні

«Їсть в місцях позбавлення волі цей персонаж краще, ніж на батьківщині все своє життя до цього», – Мар’ян Заблоцький про кубинського найманця

Кубинський найманець, який воював на боці Росії і наразі перебуває у таборі для військовополонених, висловив захват від тюремного меню. Про це розповів нардеп від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький.

«Відвідав кубинського найманця у таборі для військовополонених. Прямої розмови з ним не мав, але організував відеодзвінок з Орландо Боронатом, одним з лідерів кубинської опозиції у Маямі. На його ж прохання передав солдату неудачі іспаномовну Біблію та пачку американського червоного Мальборо», – зауважив нардеп.

Заблоцький зауважив, що кубинський найманець у полоні харчується краще, аніж вдома: «Єдине, що зрозумів з півгодинної розмови – захват від тюремного меню («грандіссімо!»). Як вже розповідав раніше, їсть в місцях позбавлення волі цей персонаж краще, ніж на батьківщині все своє життя до цього. Таке життя на Кубі, куди дотягнув щупальця спочатку комунізм, а потім вже Росія».

Мар’ян Заблоцький підкреслив, що цей візит мав дипломатичне значення для кубинської діаспори в США. Він наголосив, що Україна має спільного ворога з Кубою, і важливо продовжувати працювати в цьому напрямку:

«Тим не менш, цей візит – взагалі не про співчуття або ж християнське прощення. До окупантів, чий би паспорт вони не мали, не маю жодних сентиментів. Це – важливий дипломатичний жест для однієї з найбільших діаспор у США, які в адміністрації Дональда Трампа займуть ледь не контрольний пакет ключових посад. Ворога з Кубою, повторюсь, ми маємо одного. І в цьому векторі потрібно працювати».

Раніше Мар'ян Заблоцький розповідав, що цей чоловік є єдиним кубинським найманцем Росії, якого вдалося спіймати живим. Так, у липні 2024 року полонений також зауважував, що «тут його годують в рази краще, ніж він міг собі дозволити харчуватися вдома».

«Бекграунд: 35 років, музикант, грає на барабанах, на Батьківщині заробляв на хліб мутками на туристах. Звісно (хто б сумнівався), зараз розкаюється, з великою ненавистю горить про кубинський режим (це стандартна позиція громадян Острову свободи), клянеться, що сам росіян не любить і, мовляв, в атаку пішов лише після того, як один з них висмикнув кільце з гранати і підставив йому до голови», – розповів Заблоцький про найманця.

Нардеп зауважив, що чоловік дізнався про можливість заробити, нібито через іспаномовного росіянина, який пізніше надіслав йому електронний квиток на літак. Найманець мав закордонний паспорт, оскільки був музикантом і мріяв поїхати на гастролі, що, за його словами, мало стати шансом втекти назавжди з Куби. Він летів рейсом на Москву разом з кількома земляками.

По прибуттю в аеропорт кубинця зустріли, погодували та відвезли до Ростова, де він підписав контракт російською мовою, не розуміючи, що саме підписує. Далі він одразу пішов воювати, де всі накази та комунікація відбувались також лише російською. Згодом він розповів, як українські війська організували «гарячий день» на Донецькому напрямку, внаслідок чого загинули 15 росіян і чотири найманці.

Найманець також згадав, що в рідкісних випадках тіла кубинців відправляють додому, але здебільшого їх просто залишають на позиціях. На питання про мотиви, що спонукали його стати найманцем, він відповів, що вдома чув багато суперечливих новин про війну в Україні, і вирішив поїхати на власні очі побачити, що відбувається.

«Запам’яталась цитата: «Краще бути 50 років тут у вас вʼязнем, ніж повернутися на Кубу». І там, каже, є настільки шалений страх системи, який, навіть якщо зараз запанує демократія, пройде лише через два-три покоління», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях місцеві у березні 2024 року спостерігали завезення чергових найманців Кремля. Так, в різних регіонах були помічені бойовики з Куби та Непалу.

Як повідомлялося, співробітник Російської академії наук відповідав за набір громадян Куби для участі в бойових діях проти України. Їх зазивали працювати на будівництвах у тилу, але пізніше вручили форму і контракти Міноборони РФ.

Також повідомлялося, що на Донеччині кубинські найманці ліквідували свого командира за принизливе ставлення.