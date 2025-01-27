Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кубинський найманець, що воював за РФ, захоплюється українським меню у полоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кубинський найманець, що воював за РФ, захоплюється українським меню у полоні
Мар'ян Заблоцький відвідав кубинського найманця
фото: Мар'ян Заблоцький/Facebook

«Їсть в місцях позбавлення волі цей персонаж краще, ніж на батьківщині все своє життя до цього», – Мар’ян Заблоцький про кубинського найманця

Кубинський найманець, який воював на боці Росії і наразі перебуває у таборі для військовополонених, висловив захват від тюремного меню. Про це розповів нардеп від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький.

«Відвідав кубинського найманця у таборі для військовополонених. Прямої розмови з ним не мав, але організував відеодзвінок з Орландо Боронатом, одним з лідерів кубинської опозиції у Маямі. На його ж прохання передав солдату неудачі іспаномовну Біблію та пачку американського червоного Мальборо», – зауважив нардеп.

Заблоцький зауважив, що кубинський найманець у полоні харчується краще, аніж вдома: «Єдине, що зрозумів з півгодинної розмови – захват від тюремного меню («грандіссімо!»). Як вже розповідав раніше, їсть в місцях позбавлення волі цей персонаж краще, ніж на батьківщині все своє життя до цього. Таке життя на Кубі, куди дотягнув щупальця спочатку комунізм, а потім вже Росія».

Мар’ян Заблоцький підкреслив, що цей візит мав дипломатичне значення для кубинської діаспори в США. Він наголосив, що Україна має спільного ворога з Кубою, і важливо продовжувати працювати в цьому напрямку:

«Тим не менш, цей візит – взагалі не про співчуття або ж християнське прощення. До окупантів, чий би паспорт вони не мали, не маю жодних сентиментів. Це – важливий дипломатичний жест для однієї з найбільших діаспор у США, які в адміністрації Дональда Трампа займуть ледь не контрольний пакет ключових посад. Ворога з Кубою, повторюсь, ми маємо одного. І в цьому векторі потрібно працювати».

Раніше Мар'ян Заблоцький розповідав, що цей чоловік є єдиним кубинським найманцем Росії, якого вдалося спіймати живим. Так, у липні 2024 року полонений також зауважував, що «тут його годують в рази краще, ніж він міг собі дозволити харчуватися вдома». 

«Бекграунд: 35 років, музикант, грає на барабанах, на Батьківщині заробляв на хліб мутками на туристах. Звісно (хто б сумнівався), зараз розкаюється, з великою ненавистю горить про кубинський режим (це стандартна позиція громадян Острову свободи), клянеться, що сам росіян не любить і, мовляв, в атаку пішов лише після того, як один з них висмикнув кільце з гранати і підставив йому до голови», – розповів Заблоцький про найманця.

Нардеп зауважив, що чоловік дізнався про можливість заробити, нібито через іспаномовного росіянина, який пізніше надіслав йому електронний квиток на літак. Найманець мав закордонний паспорт, оскільки був музикантом і мріяв поїхати на гастролі, що, за його словами, мало стати шансом втекти назавжди з Куби. Він летів рейсом на Москву разом з кількома земляками.

По прибуттю в аеропорт кубинця зустріли, погодували та відвезли до Ростова, де він підписав контракт російською мовою, не розуміючи, що саме підписує. Далі він одразу пішов воювати, де всі накази та комунікація відбувались також лише російською. Згодом він розповів, як українські війська організували «гарячий день» на Донецькому напрямку, внаслідок чого загинули 15 росіян і чотири найманці.

Найманець також згадав, що в рідкісних випадках тіла кубинців відправляють додому, але здебільшого їх просто залишають на позиціях. На питання про мотиви, що спонукали його стати найманцем, він відповів, що вдома чув багато суперечливих новин про війну в Україні, і вирішив поїхати на власні очі побачити, що відбувається.

«Запам’яталась цитата: «Краще бути 50 років тут у вас вʼязнем, ніж повернутися на Кубу». І там, каже, є настільки шалений страх системи, який, навіть якщо зараз запанує демократія, пройде лише через два-три покоління», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях місцеві у березні 2024 року спостерігали завезення чергових найманців Кремля. Так, в різних регіонах були помічені бойовики з Куби та Непалу

Як повідомлялося, співробітник Російської академії наук відповідав за набір громадян Куби для участі в бойових діях проти України. Їх зазивали працювати на будівництвах у тилу, але пізніше вручили форму і контракти Міноборони РФ.

Також повідомлялося, що на Донеччині кубинські найманці ліквідували свого командира за принизливе ставлення.

Читайте також:

Теги: росія США війна Куба полон чиновник військові Україна партія Слуга народу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До Росії КНДР відправила елітних військових спеціальних сил
Солдат із елітного підрозділу армії КНДР розкрив у своєму щоденнику, чому вирішив воювати за Росію
28 грудня, 2024, 16:23
Соціологічне дослідження показало що Валерій Залужний є лідером політичних вподобань українців
Залужний може стати президентом України? Прогноз соціолога
2 сiчня, 11:56
З 2015 року Назарук виконував завдання у районі проведення АТО/ООС
Брав участь у звільненні Ірпеня та Бучі. Згадаймо розвідника Юрія Назарука
6 сiчня, 09:00
За 2024-й рік вінницькі лікарі здійснили три пересадки серця і 18 пересадок нирки
Трансплантації в Україні. Вінницька обласна лікарня потрапила до топ-10
9 сiчня, 16:23
Від колишнього музею лишилось лише згарище
У Каліфорнії вогонь знищив «єдиний у світі» музей кроликів
10 сiчня, 16:16
Маєток розташований у Малібу. Він триповерховий, вартістю $9 млн
На узбережжі Каліфорнії під час пожеж дивом вцілів будинок
13 сiчня, 16:40
Верещук повідомила, на скільки можуть продовжити строки перепроходження медогляду для обмежено придатних
Верещук повідомила, на скільки можуть продовжити строки перепроходження медогляду для обмежено придатних
Вчора, 04:53
Дональд Трамп провів найдорожчу вечерю
Трамп провів найдорожчу у світі вечерю при свічках напередодні інавгурації (фото)
20 сiчня, 15:34
Буковинські десантники готові відправити усіх воєнних злочинців зі 155-ї бригади у пекло
Десантники знищили підрозділ російських морпіхів, які вбивали полонених
25 сiчня, 17:38

Суспільство

Залужний назвав причину, яка призвела до погіршення ситуації на фронті
Залужний назвав причину, яка призвела до погіршення ситуації на фронті
Кубинський найманець, що воював за РФ, захоплюється українським меню у полоні
Кубинський найманець, що воював за РФ, захоплюється українським меню у полоні
Донька Фаріон показала кадри невдалої спроби вбивства мовознавиці
Донька Фаріон показала кадри невдалої спроби вбивства мовознавиці
Благодійний Фонд Братів Мкртчан передав черговий гуманітарний вантаж громадам Донеччини
Благодійний Фонд Братів Мкртчан передав черговий гуманітарний вантаж громадам Донеччини
Врятував побратимів, а сам загинув від поранень. Згадаймо Дмитра Грицая
Врятував побратимів, а сам загинув від поранень. Згадаймо Дмитра Грицая
Україна зустріне початок тижня без опадів: прогноз погоди
Україна зустріне початок тижня без опадів: прогноз погоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
27K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
25K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
16K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
12K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua