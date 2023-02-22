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Ще одна країна бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ
фото ілюстративне

Литовські депутати запропонували північним, балтійським і польським колегам приєднатися до бойкоту

Представники Литви бойкотуватимуть зимову сесію Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Відні після того, як Австрія дозволила російським представникам взяти участь у ній. Про це повідомляє Euractiv.

«Остаточне рішення – не їхати. Ми прийняли рішення, і ми єдині, як більшість, так і опозиція (в литовському парламенті), і тут немає різних поглядів», – заявила у вівторок голова литовської парламентської делегації Вілія Алекнайте-Абрамікене.

Зимова сесія ПА ОБСЄ у Відні відбудеться 23-24 лютого, рівно через рік після вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що вісімнадцять російських депутатів візьмуть участь у засіданні.

Зазначається, що у спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі у Вільнюсі на початку цього місяця, парламентські делегації країн Північної Європи, Балтії та Польщі заявили, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії в Україні, і що має бути створений міжнародно-правовий механізм для оцінки злочинів агресора. Вони зазначили, що участь Росії у засіданні ПА ОБСЄ у Відні буде використана для пропаганди всередині країни та за кордоном і «стане дуже розчаровуючим сигналом для міжнародної спільноти».

Литовські депутати запропонували північним, балтійським і польським колегам приєднатися до бойкоту, якщо Росії буде дозволено взяти участь, але безуспішно.

Раніше Литва детальніше пояснювала причини такого рішення.

Нагадаємо, Парламентська Асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) запросила дипломатичні делегації з Росії та Білорусі, тому українська делегація відмовилася брати участь у засіданні та організувала у Відні паралельну сесію ПА ОБСЄ.

Також нещодавно стало відомо, що на Парламентську Асамблею ОБСЄ їдуть росіяни, які голосували за окупацію України.

Теги: Литва ОБСЄ Україна

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