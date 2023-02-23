Росіянам тут не місце. Україна бойкотує Парламентську Асамблею ОБСЄ (фото)
Україна проводить паралельну Асамблею і зустрічається з усіма делегаціями в приміщенні представництва України при ОБСЄ
Українська делегація вимагає вигнати росіян із ОБСЄ і бойкотує Парламентську асамблею. Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.
«Відень. Тут сьогодні розпочалася Парламентська асамблея ОБСЄ. Австрійці видали візи шістьом російським воєнним злочинцям з Держдуми і кремлівським пропагандистам.
Асамблея проходить в Гофбургу. З цього балкону колись Гітлер виголосив промову про анексію Австрії. Й зараз в історичному палаці – знову воєнні злочинці, місце яким в міжнародному трибуналі, на лаві підсудних», – йдеться в повідомленні.
Україна проводить паралельну Асамблею і зустрічається з усіма делегаціями в приміщенні представництва України при ОБСЄ.
«А сьогодні разом з українською громадою вийшли на акції протесту. Поліція дуже боялася заворушень, тому дозволила тільки 20 активістам прийти з плакатами під Гофбург.
До нас підходили всі делегації, вони налаштовані блокувати росіян і влаштувати їм холодний душ. І тільки самі росіяни, як щурі, пробиралися на засідання чорними ходами. Їх доля – все життя тепер боятися українців», – додала парламентарка.
Геращенко зазначила, що австрійці навіть намагалися виправдовуватися – заявили, що дали росіянам візи рівно на два дні.
«Але яка ж це ганьба – в річницю повномасштабного вторгнення пустити підсанкційних злочинців у Відень. Росії не місце в ОБСЄ. Вона має заплатити найвищу ціну за свої злочини», – додала Ірина Геращенко.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на Парламентську Асамблею ОБСЄ їдуть росіяни, які голосували за окупацію України.
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