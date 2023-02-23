Скандал на засіданні ОБСЄ: латвійський депутат послав делегацію РФ нах*й

Після цього половина делегацій покинула засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ

Депутат із Латвії Ріхардс Колс, який бере участь у зимовій сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, облаяв делегацію Росії. Про це він повідомив у своєму Twitter та виклав уривок свого виступу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колс емоційно звернувся до присутніх і засудив той факт, що делегацію Росії – яких він назвав воєнними злочинцями – взагалі допустили до участі в ПА ОБСЄ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Той факт, що ця делегація тут, а надто – делегація, що складається з підсанкційних осіб, які голосували за анексію території незалежної країни, Донбасу, Херсонської, Запорізької областей, Луганська - це просто ганьба! Це ті принципи, які ця інституція покликалась захищати й сторожити! А ми сидимо, наче нічого не сталось!» – заявив Колс.

«Скористаюсь моментом – і заздалегідь перепрошую, пане голово. Передам повідомлення російській делегації, що сидить у цій залі, процитувавши українських прикордонників: «Русский военный корабль, пошел нах*й», – додав латвійський депутат.

Як передає «Белсат», у відповідь представник російської делегації відповів, що перебуває на сесії «правочинно», й запропонував незгодним вийти із зали «разом зі своїми українськими прапорами». У результаті половина делегацій покинула засідання ПА ОБСЄ.

Нагадаємо, що Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян. Вчора депутатка Ірина Геращенко повідомила, що українська делегація організувала у Відні паралельну сесію ПА ОБСЄ.