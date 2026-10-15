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Повітряні сили розкрили, чим Росія уночі била по Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Повітряні сили розкрили, чим Росія уночі била по Україні
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину
фото: ДСНС

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації

У ніч на 15 жовтня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 536 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Нагадаємо, понад 10 годин російська терористична армія атакувала масовано дронами Кіровоградщину. У Кропивницькому внаслідок ворожого удару загинули люди. Райкович закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Зауважимо, що унаслідок атаки на Рівне ворожі дрони пошкодили приватний сектор, людських жертв немає. За словами керівника області, пошкодження зафіксували в житловому секторі обласного центру. Коваль перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб.

До слова, увечері 14 жовтня російський безпілотник атакував виробниче підприємство в Чорткові Тернопільської області. На території об’єкта виникла пожежа, а по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.

Як повідомлялося, зранку 15 жовтня російська терористична армія атакувала Дніпровський та Павлоградський райони на Дніпропетровщині. Унаслідок цього загинули двоє людей.

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

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