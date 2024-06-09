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Президент Франції розпустив парламент

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Президент Франції розпустив парламент
Партія Макрона «Відродження» отримала друге місце на виборах до Європарламенту
фото: Reuters

Макрон ухвалив таке рішення після поразки на виборах до Європарламенту

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що розпускає парламент країни – Національне зібрання – і призначає нові вибори. Про це пише Le Figaro.

Зазначається, що перший тур виборів до парламенту відбудеться 30 червня, а другий – 7 липня.

«Я вирішив повернути вам вибір вашого парламентського майбутнього. Це рішення серйозне, важке, але, перш за все, це акт довіри», – зазначив Макрон.

Таке рішення він ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту.

Згідно з результатами екзит-полів від Інституту Ifop, у Франції перемогла ультраправа партія проросійської Марін ЛеПен «Національне об'єднання» (33% голосів), а партія Макрона «Відродження» отримала друге місце (15%). 

Нагадаємо, Європейська народна партія (ЄНП) отримає найбільшу кількість мандатів у новому складі Європейського Парламенту. 

Як повідомлялося, результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, громадяни 21 країни Європейського Союзу, включаючи Францію й Німеччину, голосують на виборах до Європарламенту. Це фінальний четвертий день голосування. Очікується, що його результати змістять Європарламент «управо» та збільшать вплив націоналістів-євроскептиків.

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Теги: вибори Франція Еммануель Макрон парламент

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