Президент Франції розпустив парламент

Партія Макрона «Відродження» отримала друге місце на виборах до Європарламенту

Макрон ухвалив таке рішення після поразки на виборах до Європарламенту

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що розпускає парламент країни – Національне зібрання – і призначає нові вибори. Про це пише Le Figaro.

Зазначається, що перший тур виборів до парламенту відбудеться 30 червня, а другий – 7 липня.

«Я вирішив повернути вам вибір вашого парламентського майбутнього. Це рішення серйозне, важке, але, перш за все, це акт довіри», – зазначив Макрон.

Таке рішення він ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту.

Згідно з результатами екзит-полів від Інституту Ifop, у Франції перемогла ультраправа партія проросійської Марін ЛеПен «Національне об'єднання» (33% голосів), а партія Макрона «Відродження» отримала друге місце (15%).

Нагадаємо, Європейська народна партія (ЄНП) отримає найбільшу кількість мандатів у новому складі Європейського Парламенту.

Як повідомлялося, результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, громадяни 21 країни Європейського Союзу, включаючи Францію й Німеччину, голосують на виборах до Європарламенту. Це фінальний четвертий день голосування. Очікується, що його результати змістять Європарламент «управо» та збільшать вплив націоналістів-євроскептиків.