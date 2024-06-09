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Вибори до Європарламенту: Reuters спрогнозувало результати голосування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Вибори до Європарламенту: Reuters спрогнозувало результати голосування
Триває фінальний день голосування на виборах до Європарламенту
фото: Wikimedia Commons

Вибори до Європарламенту визначать, як Євросоюз протистоятиме викликам, серед яких агресія Росії, посилення промислового суперництва з боку Китаю й США, зміна клімату та імміграція

Сьогодні, 9 червня, громадяни 21 країни Європейського Союзу, включаючи Францію й Німеччину, голосують на виборах до Європарламенту. Це фінальний четвертий день голосування. Очікується, що його результати змістять Європарламент «управо» та збільшать вплив націоналістів-євроскептиків. Про це пише Reuters.

Вибори визначать, як Євросоюз із 450 мільйонами громадян протистоятиме викликам, серед яких агресія Росії, посилення промислового суперництва з боку Китаю й США, зміна клімату та імміграція.

Вибори до Європарламенту розпочалися в четвер, 6 червня, у Нідерландах, а в інших країнах – у п'ятницю й суботу 7-8 червня. Найбільша частина голосування проходить саме в неділю. Виборчі дільниці сьогодні відкрили, зокрема, Франція, Німеччина, Польща й Іспанія. Також другий день голосування проводить Італія.

Європейський парламент планує оприлюднити попередні результати уже сьогодні ввечері.

Опитування громадської думки прогнозують, що проєвропейські ліберали й «зелені» втратять місця, що послабить більшість правоцентристських і лівоцентристських партій, а також ускладнить зусилля, спрямовані на просування деяких нових законів ЄС або посилення європейської інтеграції.

Багато виборців постраждали від кризи вартості життя, мають занепокоєння щодо міграції та ціни «зеленого» переходу, а також стурбовані зростанням геополітичної напруженості, зокрема війною РФ проти України. Ультраправі партії скористалися цим занепокоєнням і запропонували електорату «альтернативу».

Як пише видання, європейські «зелені», зіштовхнувшись із негативною реакцією з боку домогосподарств, фермерів та промисловості, які зазнали важких випробувань через дороговартісну політику ЄС щодо обмеження викидів CO2, схоже, опиняться серед тих, хто найбільше програє.

Прогнози для ліберальної групи «Оновити Європу» також похмурі, враховуючи очікування, що ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен випередить центристську партію «Відродження» президента Франції Еммануеля Макрона.

Що кажуть екзит-поли

У Нідерландах екзит-поли вже показали, що ультраправа партія націоналіста Герта Вілдерса може отримати сім місць у Європарламенті, порівняно з нулем у 2019 році. Його «Партії свободи», ймовірно, не вистачить лише одного місця до загальної кількості місць альянсу нідерландських соціал-демократів і «зелених».

У Бельгії виборці також обиратимуть федеральну й регіональні палати. За прогнозами, ультраправа партія Vlaams Belang може отримати рекордну кількість голосів, хоча інші партії все ще можуть не допустити її до влади. Бельгійський прем'єр-міністр Александер де Кроо, ймовірно, залишиться на посаді у ролі тимчасового виконувача обов'язків протягом місяців, поки не буде сформована нова багатопартійна коаліція.

Прогнозується, що правоцентристська Європейська народна партія залишиться найбільшою групою в Європарламенті, що ставить нинішню главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у виграшну позицію для призначення на другий термін. Однак їй може знадобитися підтримка деяких правих націоналістів, таких як «Брати Італії» прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, для забезпечення парламентської більшості. Водночас це дасть Мелоні та її союзникам більше важелів впливу.

Загалом «зсув управо» означатиме, що Європарламент, можливо, буде менш орієнтований на політику щодо зміни клімату й реформи, необхідні для розширення ЄС, але з більшим ентузіазмом підтримуватиме заходи з обмеження імміграції.

Нагадаємо, що обрання очільника Європейської комісії попередньо заплановане на 18 липня.

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Теги: Європарламент Європейський союз вибори

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