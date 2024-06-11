Чому вибори до Європарламенту стали викликом для Макрона?

Французька незрада

Результати виборів у Франції викликали серйозну тривогу. Додалось ще й той факт, що Макрон раптом оголосив парламентські вибори на фоні таких успішних результатів Народного об’єднання – ультраправої партії, заснованої Ле Пеном. 33% ультраправих і 15% партії Макрона справді виглядає як катастрофа. Однак, це передчасні висновки.

Насправді, ультраправі перемагають на виборах до Європарламенту у Франції вже втретє поспіль. У 2014 році вибори виграв Національний фронт Марін Ле Пен – 24,86%, а друге місце посів Народний рух – 20,81%. У 2019 році знову переміг оновлений Національний фронт у вигляді Національного об’єднання – 23,34%, проти партії Відродження Макрона – 22,42%.

Як бачимо, праві регулярно виграють європейські вибори, але ключова відмінність – це розрив. І цього разу він дійсно гігантський. Тому причина перевиборів, які оголосив Макрон – не успіх ультраправих, а провал його партії.

Тепер подивимося на інший цікавий феномен. Результати національних виборів: 2012 рік – виграли соціалісти – 29,35%, Національний фронт Ле Пен третій з 13,6%, 2017 рік – виграє партія Макрона Відродження – 28,21%, Національний фронт Ле Пен третій з 13,2%, нарешті останні вибори 2022 року – перемагає партія Макрона з 25,75%, а Народне об’єднання (тепер) знову третє, але вже з 18,68%.

Тут у вас виникло питання: як так може бути, що до Європарламенту ультраправі завжди перші, а до парламенту завжди треті?

Відповідь – особливість виборчої системи Франції. До Європарламенту вибори відбуваються за пропорційною системою відкритих списків (щось типу як у нас), а до національного парламенту по мажоритарці. Тому у цілому по країні ультраправі мають велику підтримку, але у конкретних мажоритарних округах цієї підтримки не вистачає для перемоги кандидатів.

Я думаю, що Макрон не просто психанув, хоча підстави були. Я думаю, що він очікує все-таки значно реабілітувати ситуацію через особливості національної системи. Зрештою, йому втрачати особливо нічого – це його останній строк.

Для нас кардинально теж нічого не зміниться, навіть якщо ультраправі виграють вибори до парламенту, бо зовнішня політика прерогатива Президента Франції.